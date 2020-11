Histoire du Parti républicain: l’évolution des républicains américains

Faits historiques | 16 novembre 2020

1874 Nast caricature présentant la première apparition notable de l’éléphant républicain. (Thomas Nast / Wikimedia Commons)

Que vous l’appeliez le GOP, les conservateurs ou simplement le Parti républicain, ce grand groupe politique a beaucoup changé depuis sa création en 1854. D’une manière ou d’une autre, ce parti a englobé Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Donald Trump et d’innombrables politiciens et électeurs entre les deux. En près de 200 ans d’existence, le Parti républicain a mis 19 présidents au pouvoir – plus que tout autre parti – mais au 20e siècle, il a subi un changement idéologique majeur.

La création du parti républicain

En 1854, le Loi Kansas-Nebraska a été signé par le président Franklin Pierce dans le but de créer un chemin de fer transcontinental et d’abroger le compromis du Missouri, mais de nombreux habitants du Nord pensaient que le Sud profiterait de la loi pour répandre l’esclavage dans les États-Unis en pleine croissance. Pour lutter contre ce dépassement, des membres des Whigs de conscience et des démocrates du sol libre se sont réunis lors de réunions « anti-Nebraska », dont l’une a eu lieu à Ripon, Wisconsin le 20 mars 1854, où le nom de « républicain » a été suggéré pour la organisation naissante.

Outre sa position anti-esclavagiste, ce nouveau parti a plaidé pour la modernisation des États-Unis en développant le système ferroviaire et le secteur bancaire. À l’élection de 1860, le Parti républicain était devenu une telle force qu’ils ont élu Abraham Lincoln comme président à une époque de contention extrême aux Etats-Unis.

Inauguration du président Ulysses S. Grant, le 4 mars 1869. (US National Archives and Records Administration / Wikimedia Commons)

Restauration et interdiction

Aussi serré que le Parti républicain était pendant la guerre civile, ils ont commencé à se briser au moment de remettre le pays sur pied. Andrew Johnson a succédé à la présidence après l’assassinat d’Abraham Lincoln, et Le point de vue de Johnson sur la reconstruction était modéré. Il voulait travailler avec les sudistes et les démocrates, ce qui ne concordait pas avec Ulysses S. Grant et sa bande de républicains radicaux. Grant a remporté la présidence en 1868, et après son investiture, il a poussé le parti à des extrêmes supplémentaires en soutenant la mobilisation des électeurs affranchis et la suppression du KKK

Aujourd’hui, le Parti républicain se définit en partie par son conservatisme moral et son soutien aux grandes entreprises. Cette philosophie est enracinée dans l’âge d’or de la fin des années 1800, lorsque le parti soutenait l’étalon-or et les droits de douane élevés sur les importations, mais donnait la priorité au bien-être des vétérans de l’Union. Dans le même temps, le spécifiquement nature protestante du parti fusionnait rapidement. Entre 1860 et 1912, les républicains ont écarté les catholiques romains du parti avec les épiscopaliens et les luthériens allemands.

En 1919, le GOP a fait son plus grand pas vers le conservatisme moral en poussant la prohibition à travers la machine du Congrès, même après que le Volstead Act eut été opposé par le veto du président démocrate Woodrow Wilson. Alors que l’amateur moyen de bière peut leur en vouloir, les années 1920 se sont avérées être une décennie couronnée de succès pour les républicains, qui ont élu Warren G. Harding, Calvin Coolidge et Herbert Hoover à la présidence sur une plate-forme de politique économique conservatrice et un état d’esprit pro-business qui a inauguré une prospérité sans précédent jusqu’à ce que la Grande Dépression frappe.

Photographie prise depuis un avion japonais lors de l’attaque à la torpille sur des navires amarrés des deux côtés de l’île Ford peu après le début de l’attaque de Pearl Harbor. (Marine impériale japonaise / Wikimedia Commons)

Isolationnisme et socialisme

Après la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle 100 000 soldats américains sont morts, le Parti républicain a commencé à prêcher l’évangile de l’isolationnisme. Ils ont fait valoir qu’avec les frontières bien protégées du pays, les océans des deux côtés et l’économie florissante, il était logique de rester pour nous.

Harding, Coolidge et Hoover étaient tous isolationnistes qui ont gardé l’Amérique hors des affaires de l’Europe, et en 1930, le sénateur républicain Gerald P. Nye a fait passer les lois de neutralité, qui ont gardé les armes américaines hors des mains des nations étrangères. L’isolationnisme a gardé un prise ferme sur les Américains et le Parti républicain jusqu’à l’attaque japonaise sur Pearl Harbor radicalement changé public sentiment.

De 1932 jusqu’au début des années 60, le Parti démocrate a conservé une emprise étroite sur le leadership américain alors que la législation du New Deal de FDR stabilisait l’économie, et le Parti républicain a réagi en se déplaçant plus vers la droite. Le parti du gouvernement limité et des marchés libres a attaqué le New Deal, qu’ils considéraient comme un dépassement fédéral, comme un socialisme sous la forme d’une série de projets de loi sur les travaux publics.

Le président américain Richard Nixon et la Première Dame Pat Nixon rencontrent le gouverneur de Californie Ronald Reagan et son épouse Nancy, juillet 1970 (Crédit: Maison Blanche / Wikimedia Commons)

L’anticommunisme et la majorité morale

Le milieu du 20e siècle a été une ère tumultueuse d’activisme des droits civiques et d’assassinats de personnalités plus grandes que nature comme John F.Kennedy et Martin Luther King, Jr., conduisant de nombreux Américains réguliers à basculer vers la droite. Le GOP s’est ajusté pour devenir le parti de pensée conventionnelle et loi et ordre, et la victoire de Richard Nixon en 68 a montré que les gens étaient prêts pour la stabilité. Après sa réélection en 1972, cependant, le cambriolage du Watergate soutenu par Nixon a détourné les électeurs du Parti républicain.

La fête avait besoin d’un relooking, et Ronald Reagan était la réponse. Bien que Reagan était un acolyte de Nixon, son élection de 1980 sur une plate-forme qui évité l’isolationnisme et a amené la déréglementation gouvernementale dans une nouvelle orientation a changé le visage du parti pour les décennies à venir. C’est aussi à cette époque qu’un grand nombre de électeurs évangéliques abandonné le soutien au Parti démocrate, attiré par la position anticommuniste qui définissait le GOP des années 80 même si Reagan était un homme divorcé qui n’allait jamais à l’église.

Le président Bush a signé la loi No Child Left Behind Act, le 8 janvier 2002 (Crédit: Maison Blanche / Wikimedia Commons)

Conservatisme compatissant et thé

Bien qu’ils aient été perdants de la politique nationale tout au long des années 90, le Parti républicain a gardé la foi à travers le élection du président George W. Bush, qui croyait en apporter de la compassion retour dans le Parti républicain. Cependant, cette forme de conservatisme comme d’habitude a engendré le mécontentement chez les membres du parti qui étaient plus de tendance libertaire, et lorsque la présidence de Bush a pris fin, le Mouvement Tea Party a pris racine. Ce groupe populaire de républicains a pris des et le conservatisme social à de nouveaux extrêmes et la cohésion grossière de ces deux idéologies ont fait du Parti républicain le groupe que nous connaissons aujourd’hui. Le GOP de 2020 est un mélange étrange de toutes les époques du groupe, plein de résistants Reaganite ainsi que de populistes Trumpian, qui est constamment (et ironiquement) en mouvement.