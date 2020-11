Home Alone Le réalisateur claque le redémarrage de Disney

«Je peux même en être accusé moi-même, avec Seul à la maison 2, » il a dit. «Ce film est essentiellement un remake du premier Seul à la maison. Doit-il exister? Oui, parce que certaines de ces cascades me font vraiment rire, mais je ne crois tout simplement pas que cela devrait être fait.

Le réalisateur s’est également inspiré Home Alone 2: Perdu à New YorkLe camée le plus tristement célèbre, celui du président sortant américain, Donald Trump. Columbus a déclaré qu’il s’était frayé un chemin jusqu’à un certain temps à l’écran sur le film, même s’ils lui avaient déjà payé l’autorisation de filmer dans son hôtel Plaza.

«Comme la plupart des endroits à New York, vous ne payez que des frais et vous êtes autorisé à tourner à cet endroit», a-t-il expliqué. «Nous nous sommes approchés du Plaza Hotel, qui appartenait à Trump à l’époque, parce que nous voulions tourner dans le hall. Nous n’avons pas pu reconstruire The Plaza sur une scène sonore.

Columbus a noté que Trump avait approuvé le tournage, mais ils ont fini par devoir le faire de toute façon dans la suite. «Trump a dit:« La seule façon d’utiliser la Plaza est de faire partie du film ». Nous avons donc accepté de le mettre dans le film, et lorsque nous l’avons projeté pour la première fois, la chose la plus étrange s’est produite: les gens ont applaudi lorsque Trump est apparu à l’écran. Alors j’ai dit à mon monteur: «Laissez-le dans le film. C’est un moment pour le public. » Mais il s’est frayé un chemin dans le film.

Le réalisateur est en quelque sorte devenu un roi du tarif cinématographique saisonnier au fil des décennies, qu’il embrasse.

