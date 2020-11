Qui est Jodie Brooke Wilson? Âge et enfants de la femme auteur-compositeur-interprète de Des O’Connor – .

Après la nouvelle du décès de Des O’Connor, les fans veulent en savoir plus sur la femme qu’il a malheureusement laissée derrière. En savoir plus sur Jodie Brooke Wilson.

La légende du divertissement Des O’Connor est malheureusement décédée dans son sommeil le 14 novembre à l’âge de 88 ans après être tombée à la maison dans le Buckinghamshire plus tôt dans la semaine.

«Il adorait sa famille – c’était tout pour lui. Il laisse dans le deuil son épouse Jodie, leur fils Adam et ses quatre filles, Karin, TJ, Samantha et Kristina. Le monde de Jodie est bouleversé, elle et les filles d’Adam et Des souffrent plus que vous ne pouvez l’imaginer », a déclaré le directeur de l’artiste dans un communiqué.

Qui est Jodie Brooke Wilson?

Née à Sydney, en Australie, Jodie Brooke Wilson a déménagé au Royaume-Uni avec sa famille pendant son adolescence pour une carrière de théâtre. Son anniversaire est le 31 août et elle est née en 1964, faisant d’elle 56 ans.

En tant qu’auteur-compositrice-interprète, Jodie a rencontré un énorme succès avec son travail. En Australie, elle est co-scénariste du double album de platine Higher Than Heaven pour le groupe de filles Bardot. La chanson a également été utilisée comme thème des Jeux olympiques de 2000 à Sydney.

Elle a également accumulé le succès au Royaume-Uni, écrivant pour des groupes comme Hear’Say et des pistes sur des bandes sonores de films comme Scary Movie et Rugrats Movie.

En Europe, sa chanson I Want What She’s Got a passé 10 semaines au n ° 1 en 2002.

Sa relation avec Des O’Connor

Jodie Brooke Wilson est la quatrième épouse de Des O’Connor, se mariant en septembre 2001 après 17 ans de vie commune.

Le couple s’est rencontré sur le plateau du jeu télévisé Take Your Pick, où Jodie était l’hôtesse de la version revival de l’émission des années 60.

Lorsque le couple s’est marié, Des avait 75 ans tandis que Jodie avait 38 ans, bien qu’ils n’aient pas laissé l’écart d’âge entraver leur mariage durable.

Les enfants de Jodie Brooke Wilson

Jodie n’a qu’un seul enfant – un fils de 16 ans appelé Adam avec Des O’Connor. Des a quatre filles aînées de mariages précédents cependant; Karin, TJ, Samantha et Kristina.

À propos de son âge de père, Des a déclaré au Daily Mail:

«Jodie voulait un bébé et si j’avais dit ‘J’ai quatre enfants, mais vous ne pouvez pas en avoir un’, cela aurait été égoïste. Et si je vis aussi longtemps que mon propre père – il est mort à 95 ans – je devrais être là pour voir Adam se marier. Je crains qu’un jour il se rende compte que son père est plus âgé que les autres pères, mais je ne peux rien y faire. Nous nous amusons beaucoup ensemble. Je joue toujours au football avec lui, et pour son anniversaire, j’irai avec lui à Legoland avec un minibus rempli de ses potes.

