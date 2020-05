Histoire de la façon dont l’ancienne star de l’Inter Milan, Sulley Muntari, a échoué en Arabie saoudite et pourquoi Al Ittihad n’en a pas appris

La capture par Al Ittihad de Sulley Muntari était, à juste titre, qualifiée de coup d’État.

L’intérêt de Schalke, Everton et de la Major League Soccer a pris son envol en juillet 2015 lorsque les deux vainqueurs de la Ligue des champions de l’AFC ont décroché un vainqueur combatif de l’édition 2009/2010 de l’UEFA à l’Inter Milan.

Pourtant, dans un an, ce syndicat descendrait au milieu de l’acrimonie, des moqueries sur le conditionnement et d’un différend coûteux sur un accord de deux ans, censément, d’une valeur gargantuesque de 14 millions d’euros qui finirait par entraîner une sanction de la FIFA.

Voici comment s’est déroulé le bref passage du combattant du Ghana au milieu de terrain de 84 fois à Jeddah et les leçons durables – comme évoqué dans l’interview révélatrice de ce mois-ci par le président Anmar Al Haili – qui n’ont pas été écoutés par un géant saoudien de la Ligue professionnelle saoudienne.

UN NOUVEAU CHAPITRE »

L’été 2015 a promis un nouveau départ pour Muntari.

La promotion de l’ancien coéquipier de l’AC Milan Filippo Inzaghi à la tête de l’entraîneur l’avait vu tomber en disgrâce en 2014/15 et une décision prise d’un commun accord de « résilier le contrat du joueur » avec un an restant.

Le tenace, alors âgé de 30 ans, est cependant resté convoité. Pas étonnant après 375 apparitions dans diverses tenues de Premier League et de Serie A où il avait joué un rôle central lors de la course de choc de Portsmouth à la FA Cup 2007/08 et était un fantassin fiable à l’Inter conquérante de Jose Mourinho.

Les retrouvailles avec un ami proche, Kevin-Prince Boateng – la paire a été renvoyée du camp de la Coupe du monde 2014 au Ghana en disgrâce après des incidents séparés – à Schalke, ont échoué. Les ouvertures sur un retour anglais ont été ignorées.

Le Royaume lui ferait plutôt signe.

« Passer à Ittihad est un nouveau chapitre », a-t-il déclaré GHANAsoccernet en juillet 2015. «C’est un nouveau, disons que ce n’est pas un combat, mais un nouveau défi pour moi.

«Surtout en venant en Arabie Saoudite et à Djeddah pour jouer pour Ittihad. J’ai hâte d’y être.

«Je veux venir là-bas, pas pour les vacances mais pour travailler très dur pour que Ittihad puisse remporter des trophées. Nous voulons que tout le monde vienne au stade cette année, donc c’est toujours plein et ils nous aident à gagner des trophées pour les rendre heureux.

« Inshallah, nous voulons gagner beaucoup. »

Les visages internationaux n’étaient pas inconnus de l’un des clubs les plus célèbres d’Asie.

L’Italie majestueuse et le milieu de terrain de l’AC Milan Roberto Donadoni y ont mis un terme à sa célèbre carrière avec le titre 1999/2000 et le sixième meilleur buteur du Brésil, Bebeto, a raccroché les pieds à Ittihad en 2002. Mohamed Kallon, ancien élève de l’Inter de Muntari, a joué un rôle d’inspiration en 2005. Triomphe de l’ACL.

La superstar du Portugal Luis Figo – un autre homme avec Nerazzurri cravates – posé avec une chemise Tigers en janvier 2007 après qu’un accord a été conclu sur ce qui a été décrit par le président d’alors Mansour Al Balawi comme «l’une des plus grandes affaires jamais conclues au Moyen-Orient». Cet attachement est finalement tombé.

Un mouvement enchevêtré pour «KPB» s’est également désintégré en août 2015, au milieu de rapports contradictoires sur les services médicaux. Cela a laissé un quatuor étranger pour 2015/16 qui comprenait également l’intrigant australien James Troisi, le pugnace attaquant vénézuélien Gelmin Rivas et le meneur de jeu roumain Lucian Sanmartean pour les quatrième places de la campagne précédente.

L’Ittihad que Muntari a rejoint, cependant, avait remporté son dernier des huit couronnes du SPL en 2008/09 et a subi un divorce douloureux en 2013 – plus, le retour ultérieur – du héros du club Mohammed Noor à Al Nassr en raison de problèmes administratifs.

Le grand Roumain Laszlo Boloni était également frais dans la pirogue. Un 11e l’entraîneur-chef depuis mai 2010 ne durerait qu’en octobre 2015, la porte tournante du roi Abdullah Sports City faisant signe à Victor Piturca de revenir quatre mois après son départ.

UN RÊVE DÉSINTÉGRÉ

Alors, qu’est-ce qui s’est exactement passé?

La demande et la demande reconventionnelle de Punchy – dirigées par l’ancien président Ibrahim Al Balawi – ont obscurci la question de savoir où blâmer la décision de Muntari en juillet 2016 d’annuler unilatéralement son contrat après une absence à la formation. Cependant, ce qui ne peut être contesté Décision de la FIFA en septembre 2017 d’ordonner un paiement de 5 millions de dollars (20 millions de riyals) à Ittihad pour les arriérés de salaire, un montant Arriyadiyah Les journaux ont été déposés en juillet 2018.

Un hashtag se moquait de l’apparence charnue de Muntari pendant la pré-saison, selon Eurosport Arabia. Les critiques de ses performances parmi les fidèles de l’Ittihad n’ont pas été beaucoup plus aimables, même si deux buts en 18 matches avec le SPL les ont aidés à terminer troisièmes – un record depuis 2010/11.

Statisticiens respectés Wyscout l’a classé comme le 16e meilleur milieu de terrain défensif de l’édition 2015/16. Seulement 15 équipes y ont participé.

C’était également bien avant que la somme de 340 millions de dollars de mai de la General Sports Authority n’augmente le niveau de la concurrence, d’un coup, via une collection enviable de stars mondiales.

Seul Muntari sera en mesure de commenter avec autorité l’impact des problèmes hors champ signalés sur ses affichages décevants sur le terrain.

Des rumeurs concernant une pêche Muntari «instable» pour un changement vers le Beijing Guoan de la Super League chinoise ont été véhiculées en janvier 2016 par le GHANAsoccernet. Un mois auparavant, il était monté dans les tribunes du roi Abdallah pour s’excuser pour « un échange verbal » avec un fan mécontent lors d’une victoire 2-1 contre Al Shabab, selon Arriyadiyah.

Il y avait, bien sûr, le pilote de pile de marque de mars dans le coin supérieur dans un match nul 1-1 ACL contre l’Ouzbékistan Lokomotiv Tashkent. Il a également commencé les deux matchs alors que Ittihad a fait le doublé national contre le deuxième finaliste Al Hilal.

Muntari est sorti à la mi-temps de la demi-finale de la Coupe du Roi 3-1 contre Al Nassr le 30 avril 2016. Sa dernière observation dans une équipe du jour du match Ittihad a été enregistrée quatre jours plus tard alors qu’il n’était pas un remplaçant inutilisé dans la 2-0 Victoire de l’ACL contre l’Iran Sepahan qui n’a pas pu empêcher l’élimination du Groupe A.

Arriyadiyah a déclaré en juin 2016 qu’Ittihad «n’était pas satisfait de son [Muntari’s] niveau technique ». Dans quelques semaines, il partirait avec contentieux.

«J’ai reçu une partie de mon salaire, mais je n’ai pas reçu tout mon argent, et j’ai beaucoup souffert de retarder mon salaire, mais je n’ai pas causé de problèmes, bien que je puisse quitter l’équipe après trois mois car je n’ai pas reçu mon salaires », a expliqué Muntari à Al Arabiya dans une interview explosive en mars 2017.

Ces arguments ont été rejetés par Ittihad. Ils s’avéreraient cependant convaincants pour la FIFA.

CETTE LEÇON A-T-ELLE ÉTÉ COUVERTE?

Muntari n’était pas bien repéré.

Des pouvoirs décroissants lui avaient fait faire plus de 20 apparitions de haut vol une fois depuis la glorieuse campagne de 2009/10 à l’Inter.

Il serait ensuite relégué au Pescara de Serie A (2016/17) et au Deportivo La Coruna de la Liga (2017/18). Une période de six mois a suivi le match, avant l’arrivée de janvier 2019 à Albacete, les poursuivants de la division Segunda.

Ce problème systémique de recrutement a ravagé leurs comptes.

Une dette de 82 millions de dollars, au moment des largesses susmentionnées de la GSA il y a deux ans, était la plus importante de tout club saoudien, selon Nouvelles arabes.

Les salaires impayés et les frais de transfert ont provoqué le refus à Ittihad d’une licence de club AFC pour participer aux ACL 2017 et 2018, et encourir une pénalité de trois points dans le SPL 2016/17. Cette dernière punition leur a coûté la première place.

«Nous sommes ravis de la généreuse initiative de Son Altesse Royale [Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al Saud]», A alors déclaré le président Nawaf Al Muqairn, soulagé dans un communiqué officiel en réaction au développement de mai 2018.

« Cela contribue à créer un terrain solide pour que tous les clubs puissent atteindre leurs objectifs. »

Cette bouée de sauvetage, cependant, n’a pas été utilisée efficacement.

L’Ittihad a enregistré 36 entrées et 50 sorties, ainsi que l’embauche de cinq entraîneurs en chef, depuis le début de 2018/19. Ils ont combattu une première relégation en 92 ans au cours des deux campagnes, inquiétantes.

Lorsque le SPL 2019/20 reprendra, le 15 août a été proposé, ils se retrouveront une place et quatre points d’oubli.

L’attaquant brésilien en direct Romarinho et le milieu de terrain défensif marocain Karim El Ahmadi sont de rares succès. L’arrière gauche Thiago Carleto, la recrue internationale Valdivia, l’arrière central australien Matthew Jurman, le meneur de jeu chilien Luis Jimenez et le cher ailier cap-verdien Garry Rodrigues ne sont que quelques-uns des nombreux échecs contemporains.

QUOI SUIVANT?

Les révélations franches d’Al Haili – qui a repris le contrôle en juin 2019 – à MBC FM excellent ‘Coeur ouvert’ Le programme comprenait une affirmation surprenante sur l’impact de ces échecs de transfert.

Il a déclaré: «Il y avait un soutien du ministère des Sports pour le club lors des transferts d’hiver la saison dernière, et je ne sais pas comment cela a été géré par le conseil d’administration précédent, car j’ai pris mes fonctions le 28 juin, 2019, puis nous avons découvert que plusieurs dossiers financiers n’étaient pas clos. Cela a augmenté la taille de la dette à plus de 200 millions de riyals. »

Il a poursuivi: «Nous travaillons pour réduire le nombre énorme, nous avons résolu quatre problèmes par le biais de règlements qui permettront de réduire la dette plus tard et fourni un soutien de l’administration actuelle jusqu’à 32 millions de riyals, car les revenus ne couvrent pas les salaires mensuels des les joueurs. »

D’autres mesures positives ont été prises.

Une modeste fenêtre de transfert de janvier comprenait des offres à prix réduits pour le milieu de terrain argentin industrieux Leonardo Gil de Rosario Central – buteur d’un excellent niveleur à Al Raed – et l’attaquante tunisienne Anice Badri de l’Espérance de Tunis. L’ancien défenseur central d’Al Nassr Bruno Uvini et l’ancien attaquant de Manchester City Wilfried Bony sont arrivés en liberté.

Des résultats mitigés ont été enregistrés par ce quatuor, mais, de façon cruciale, aucun n’a augmenté de manière significative le passif d’Ittihad.

Arriyadiyah, a en outre rapporté que la direction avait confié à l’entraîneur Fabio Carille la responsabilité de décider du sort des joueurs qui se retireraient du contrat. Cela reflète les talents du Brésilien, ainsi que ses antécédents estimés en tant que multiples champions chez Corinthians.

La mutilation d’Al Shabab, 5-1, en février, a montré ce qui pouvait être accompli avec l’homme de 46 ans, qui n’a été à la barre que pendant quatre matchs de haut niveau.

Il y a encore beaucoup à admirer à propos d’Ittihad. Ils reflètent la riche histoire de Jeddah, disposent d’une base de fans passionnés et leur stade King Abdullah – partagé avec les voisins Al Ahli – est l’un des meilleurs d’Asie.

Muntari, cependant, est à la tête d’une longue liste d’offres dommageables.

Être brûlé une fois de cette manière publique devrait suffire à tout club de s’adapter. Ittihad, tardivement, apparaît maintenant sur cette voie rédemptrice.

