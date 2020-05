Amalgame à nouveau, troisième partie: BATTE DE FER

Crédits: George Marston



Bienvenue à #AmalgamAgain partie trois. Ce mash-up vous est présenté par Newsarama et notre propre George Marston.

Vous pouvez vérifier exactement ce que Amalgame à nouveau est là, et nos premiers mash-ups, le Mighty Mortal et Recourber. Consultez ensuite notre dernier amalgame ci-dessous.

Crédits: George Marston



L’OMS: La chauve-souris de fer

L’inspiration: Batman de DC et Iron Man de Marvel.

La loglineHéritier d’une fortune d’un milliard de dollars, le petit génie Anthony Wayne n’a pas suivi les traces de ses parents (les docteurs Maria et Howard Wayne) dans la médecine. Au lieu de cela, il a lancé une entreprise de conception d’armes de pointe à la mi-adolescence.

Lorsqu’un attentat terroriste domestique le ciblant entraîne la mort de ses parents par des armes de sa propre conception, un Tony presque mort est caché dans une grotte secrète sous la propriété de sa famille par leur fidèle majordome Jarvis Pennyworth.

Tout en se remettant de ses blessures dans l’isolement, Tony conçoit et construit la première armure de chauve-souris de fer, puis descend dans les rues de New Gotham pour faire tomber la cellule terroriste qui a assassiné ses parents, débarrasser la ville des armes de sa conception et protéger des innocents vies.

Crédits: George Marston



The Meta: Eh bien, vous saviez que nous allions arriver à Batman et à Iron Man tôt ou tard, alors nous avons juste gagné du temps et les avons mélangés en un seul.

Pour la petite histoire, ce fut le premier amalgame conçu lorsque les discussions sur le projet ont commencé et il attire vraiment l’attention sur les 24 années qui se sont écoulées depuis l’événement officiel d’Amalgam Comics, qui pour nous faisait tous partie du plaisir.

À l’époque, Batman a été combiné avec Wolverine (Dark Claw), ce qui reflétait le statut de Wolverine en tant que personnage sans doute le plus populaire de Marvel et faisant partie de leur franchise la plus populaire à l’époque.

Le jumelage d’Iron Man avec Green Lantern (Iron Lantern) était un reflet de lui, sans aucune offense pour Green Lantern.

Mais le MCU et Robert Downey Jr. ont entièrement renversé le script.

Et ce n’est pas seulement la popularité / le statut actuel respectif des personnages qui en font un choix logique.

Pour citer Tony Stark dans Marvel’s Avengers, c’est un « génie, milliardaire, philanthrope playboy ».

Semble familier?

Les parallèles ne s’arrêtent pas là.

Le fait que leurs carrières de super-héros aient commencé dans une grotte était quelque chose qui ne nous était pas venu à l’esprit auparavant.

Mais plus précisément, les deux personnages existent dans leurs univers respectifs dans des dynamiques de groupe très similaires.

Iron Man est un futuriste. Batman a une longueur d’avance tout le monde – souvent y compris ses propres amis et alliés – et d’anticiper et de planifier pour chaque contingence.

Et comme les uns les autres (des narcissiques à un certain degré mutuels), ils sont sans doute les membres et les centres de gravité les plus précieux de leur équipe, mais aussi leurs plus grands jokers, prêts à poursuivre leur propre agenda secret à tout moment.

Le mentorat plus récent d’Iron Man sur Spider-Man dans les bandes dessinées et les films nous rappelle également le penchant de Batman pour avoir des adolescents protégés, ce qui pourrait être payant à l’avenir si nous faisons plus d’Amalgam Again (indice, indice).

L’artiste: Notre propre George Marston a donné vie à l’Iron Bat. Nous pensons que George a cloué le mélange de technologie et de gothique que nous considérons comme du «steampunk contemporain», illustrant particulièrement que ce serait l’armure d’Iron Bat sous l’une de ses premières formes.