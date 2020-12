Hellraiser Rights revient au créateur Clive Barker – / Film

Ce fut une année étonnamment chargée depuis Hellraiser nouvelles (peut-être parce que nous sommes tous piégés en enfer). Il y a un Hellraiser Série télévisée en préparation à HBO, avec Halloween le réalisateur David Gordon Green à la barre. Et puis il y a un Hellraiser redémarrage du cinéaste David Bruckner (La maison de nuit). Et maintenant, voici peut-être le plus grand Hellraiser nouvelle de tous: les droits américains sur la franchise sont de retour entre les mains du créateur original Clive Barker.

Clive Barker n’a pratiquement rien à voir avec la Hellraiser franchise depuis Hellbound: Hellraiser II en 1988, mais cela est sur le point de changer. Selon THR, un règlement de poursuite a abouti aux droits de franchise américains à Hellraiser pour revenir à Barker le 19 décembre 2021. Comme le rapporte THR:

En vertu des dispositions de résiliation de la Loi sur le droit d’auteur de 1976, les auteurs peuvent récupérer les droits des éditeurs après avoir attendu une période prescrite (généralement 35 ans pour les œuvres plus récentes) et envoyé un avis dans un délai de cinq ans. Baker l’a fait, mais a rencontré la résistance de Larry Kuppin, le producteur qui avait autrefois acheté New World Pictures à Roger Corman… mais les parties sont parvenues à un accord. Le juge a maintenant reçu une proposition de jugement de consentement indiquant que Barker reprendra les droits américains le 19 décembre 2021.

Cela signifie qu’après le 19 décembre 2021, quiconque veut encore un autre suite de Hellraiser devra obtenir l’approbation de Barker. C’est une assez grande nouvelle car il y a eu une offre infinie de direct-to-video de qualité inférieure Hellraiser séquelles au fil des ans. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas encore être médiocre Hellraiser suites, mais à tout le moins, ils auront la bénédiction de Barker.

Cette nouvelle fait suite à deux autres développements concernant Hellraiser. Il y a un Hellraiser Série télévisée en cours de développement pour HBO, et il a été récemment annoncé que Barker était venu à bord en tant que producteur exécutif sur ce projet, avec Barker disant qu’il était «ravi que la mythologie Hellraiser voit une nouvelle vie. Il est temps que les histoires reviennent à leurs racines. Je suis impatient d’apporter à un nouveau public les éléments d’horreur les plus puissants et les plus anciens: le mal le plus sombre qui envahit nos vies humaines et comment nous devons trouver en nous le pouvoir de lui résister.

Puis il y a un Hellraiser redémarrer. David Bruckner réalise un scénario de Ben Collins et Luke Piotrowski. On ne sait pas où en est ce projet pour le moment – Barker n’était pas répertorié comme attaché au redémarrage à quelque titre que ce soit auparavant, et si le film n’est pas réalisé avant décembre de l’année prochaine, il devra le signer. J’espère que nous en saurons plus bientôt.

