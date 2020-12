The Christmas Chronicles 2: Qui ou Qu’est-ce que le Belsnickel?

En revanche, Knecht Ruprecht (du nord de l’Allemagne) et Belsnickel (originaire de la région palatine du sud-ouest de l’Allemagne) sont des hommes vêtus de manteaux ou de chiffons. Selon le Pittsburgh Post-Gazette, certains historiens soutiennent qu’ils sont la même personne; même ainsi, le personnage semble s’être clairement séparé à l’époque où les communautés néerlandaises de Pennsylvanie étaient établies en Amérique du Nord dans les années 1700. C’est au début des années 1800 que les mentions de Belsnickel sont apparues en Amérique, aux côtés de la mythologie grandissante du Père Noël grâce au poème de 1822 de Clement Clarke Moore «Une visite de Saint-Nicolas». De nombreuses communautés, y compris Philadelphie, avaient leurs propres «belsnickels» locaux qui rôdaient dans les rues pour punir les mauvais comportements.

le Pittsburgh Post-Gazette poursuit en expliquant qu’au début des années 1800, Belsnickel était un favori régional de Philadelphie, le Père Noël étant le plus populaire à New York; à cette époque, la taille de la population des deux villes était beaucoup plus proche. Cependant, en 1820, New York comptait près du double de la population de Philadelphie et son influence culturelle augmenta proportionnellement. La vulgarisation du Père Noël après la guerre civile à travers les éditoriaux de journaux et les apparitions de Macy ont finalement amené la manière centrée sur la famille de célébrer Noël à l’emporter sur les réjouissances espiègles de Belsnickel.

Pour les fans de Le bureau, le nom pourrait encore sonner une cloche d’argent: dans l’épisode de la saison 9 «Dwight Christmas», Dwight Schrute (Rainn Wilson) apporte l’esprit des fêtes à Dunder Mifflin en se déguisant en Belsnickel. Vêtu de peaux et d’accessoires boisés, il danse dans le bureau en déclarant que ses collègues sont «espiègles ou admirables» (pour «méchant et gentil»). Bien que Jim Halpert (John Krasinski) qualifie au départ Belsnickel de «sale et pire Père Noël», il est le plus ravi de cette tradition, en particulier dans la joie de Dwight que «personne ne craint le Père Noël comme ils craignent Belsnickel.

Les chroniques de Noël 2 semble s’être inspiré de ce folklore tout en adaptant leur version de Belsnickel, un elfe devenu humain, à la mythologie de la série. Au lieu de fourrures, ce Belsnickel porte beaucoup de cuir: un gilet clouté sur un sweat-shirt, et même des gants sans doigts, avec une casquette de baseball à l’envers. Le regard dit «un adolescent maussade essayant de paraître dur», mais au fur et à mesure que les téléspectateurs apprennent sa trame de fond, ils voient que le prétendu méchant cache sa propre douleur.

Comme établi dans le premier film, Santa’s Village in the North Pole est peuplé d’elfes de chatterie (CGI) qui font des milliards de cadeaux et font tourner les choses. Au début, Belsnickel était l’un de ces elfes (imaginez Dennison, dans sa tenue, mais rétréci et généré par ordinateur) qui nourrissait une saine méfiance envers les humains. Mais le Père Noël et Mme Claus (Goldie Hawn) l’ont pris sous leur aile plus que les autres elfes, le traitant presque comme un enfant de substitution. Le Père Noël en particulier a enseigné à Belsnickel comment aller au-delà de la fabrication de jouets en inventant de nouveaux trésors.