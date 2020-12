Doom Eternal – Nouveau niveau de maître disponible

Bethesda a un nouveau niveau de maîtrise en Doom éternel publié, qui est maintenant disponible et vous présente de nouveaux défis et promet des récompenses intéressantes.

Comme dans les niveaux principaux précédents, le niveau principal Super Gore Nest prend l’original de la campagne de Doom éternel mais avec une torsion – en ajoutant plus de grands bains et en assurant ainsi une expérience de combat fraîche, rapide et furieuse.

Ainsi, vous pouvez montrer au monde vos compétences au niveau maître en acceptant les différents niveaux de difficulté et modes du niveau maître Super Gore Nest. Chaque fois que vous terminez l’un de ces défis, vous débloquez une récompense spéciale et vous approchez du prix ultime de Super Gore Nest – la peau de fusil de chasse en or.

En plus des modes et des niveaux de difficulté, Super Gore Nest propose un tout nouveau mode qui n’a jamais été vu dans un niveau master. En mode classique, les joueurs découvriront les origines de la vieille école de CONDAMNER à nouveau et doivent à nouveau surpasser le niveau de 1993.

Cela signifie que vous venez de démarrer le Super Gore Nest avec le fusil de combat, de vous frayer un chemin à travers la carte et de récupérer toutes les armes et tous les mods sur place jusqu’à ce que vous ayez atteint la capacité maximale de tuer des démons. En récompense pour avoir terminé le mode classique, vous recevrez le skin Classic Green Slayer.