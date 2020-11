Heidi Klum sort un court métrage d’Halloween après l’annulation des plans de fête

2020-10-31 17:30:09

Heidi Klum a publié un court métrage spécial Halloween en lieu et place de sa fête annuelle d’Halloween, qui a été annulée cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

La mannequin de 47 ans a été obligée d’annuler sa fête annuelle d’Halloween cette année en raison de la pandémie de coronavirus, mais pour marquer les vacances fantasmagoriques de samedi (31.10.20), elle a plutôt publié un court métrage amusant sur son compte Instagram, qui en vedette son mari, Tom Kaulitz, et ses enfants, Leni, 16 ans, Henry, 14 ans, Johan, 13 ans, et Lou, 10 ans, qu’elle a avec son ex-mari Seal.

Dans la vidéo, Heidi se moque de l’achat paniqué de papier toilette plus tôt cette année, alors qu’elle utilise son immense stock pour envelopper ses enfants et les faire ressembler à des momies.

Mais après avoir manqué d’utiliser elle-même la salle de bain, ses enfants se transforment en zombies momifiés de la vie réelle et la poursuivent dans la maison.

Elle a légendé le clip sur Instagram: «# HeidiHalloween2020

«Halloween est différent cette année, mais cela ne devrait pas nous empêcher de faire preuve de créativité à la maison. Soyez prudent, soyez effrayant et passez du temps en famille. # HeidiHalloween2020 (sic) »

Et dans une interview avec le magazine People à propos du court métrage, Heidi a déclaré que l’idée était venue parce qu’elle voulait faire quelque chose «d’amusant» avec sa famille pour célébrer Halloween au lieu de la fête habituelle de stars.

Elle a déclaré: « Avec des verrouillages dans le monde entier cette année, pas de fêtes d’Halloween ou de trucs ou de friandises, je savais que je voulais faire un projet amusant à la maison avec ma famille alors j’ai eu l’idée de tourner un court film d’horreur qui nous pourrions tous jouer.

«C’était une façon tellement amusante d’impliquer toute la famille et mes enfants ont vraiment apprécié le processus. Même s’ils sont venus me rendre visite sur le plateau de nombreuses fois au fil des ans, ils n’ont jamais été devant la caméra comme ça pour apprendre à se souvenir des lignes et à créer des costumes et du maquillage pour un court métrage.

Heidi a également insisté sur le fait qu’elle voulait essayer de «garder l’esprit d’Halloween vivant», car elle est devenue connue pour ses costumes impressionnants.

Elle a ajouté à People: «Ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas sortir ne signifie pas que nous ne pouvons pas être créatifs et nous amuser. Il est si important de profiter des arts et de garder le jus créatif fluide.

« Je voulais vraiment garder l’esprit d’Halloween vivant en suivant nos traditions. J’adore divertir les gens et les faire rire, surpris, choqués ou effrayés. J’aime montrer l’art de ce que ces gens extraordinaires peuvent faire et j’aime être la toile pour eux de jouer. «

