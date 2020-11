Clash Royale saison 17: changements d’équilibre complets

Image via Supercell

Supercell a révélé les changements d’équilibre pour la saison 17 de Clash Royale plus tôt aujourd’hui. Ces changements d’équilibre seront mis en ligne le 3 novembre, après la fin de la saison 16.

Les barbares d’élite et le cimetière ont été retravaillés. Le Mini Pekka et Tombstone ont été polis tandis que l’Electro Wizard et le Sparky ont été nerfés. Voici les changements complets:

Barbares d’élite

Vitesse: très rapide à rapide

Vitesse de frappe: 1,7 seconde à 1,5 seconde

Points de vie: 970 à 1110

Dommages: 301 à 318

DPS: 177 à 212

Cimetière

Rayon minimum d’apparition du squelette: 3,0 à 3,5

Cela signifie que les squelettes apparaîtront plus près des bords de l’emplacement où la carte est générée.

Mini Pekka

Vitesse de frappe: 1,8 secondes à 1,7 secondes

Pierre tombale

Electro Wizard

Sparky

Premier coup: 0,5 seconde à une seconde

Clash Royale la saison 17 s’appelle Treasures of the Old King. Cela commencera le 2 novembre avec ces changements d’équilibre tomber un jour après cela. Les cartes boostées pour la saison sont la Royal Ghost et l’Electro Giant. La saison présentera également le premier skin de tour semi-transparent du jeu. Il sera déblocable au niveau 10 du Pass Royale.

Partager : Tweet