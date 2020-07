HBO Max : une nouvelle offensive de charme sur le marché du stream

HBO Max a dévoilé un nouveau trailer qui met en avant une variété de titres nouveaux et anciens, dont les premières images de « Raised by Wolves » de Ridley Scott et de « Let Them All Talk » de Steven Soderbergh, avec Meryl Streep en vedette.

Le film « Raised by Wolves » de Scott est très attendu depuis des mois. La série est centrée sur deux androïdes qui doivent élever des enfants humains sur une planète mystérieuse et, bien que les brèves séquences de la nouvelle vidéo de HBO Max ne fournissent pas beaucoup de détails supplémentaires sur l’intrigue, les bribes d’images taquinent de nombreux paysages visuellement impressionnants et un plan assez effrayant d’un androïde sanguinaire marchant dans une grêle de balles.

Quant à la vidéo « Let Them All Talk », réalisée par Streep, elle est centrée sur un auteur reconnu qui entreprend un voyage de découverte de soi avec de vieux amis. Le film sera également interprété par Dianne Wiest, Candice Bergen, Gemma Chan et Lucas Hedges.

Une nouvelle tentative de relance

Les autres séries originales de HBO Max présentés dans la vidéo comprennent le film « The Flight Attendant » de Kaley Cuoco, le long métrage « An American Pickle », la série de documentaires d’Amy Schumer « Expecting Amy », la comédie internationale « Frayed », les nouvelles saisons de « Search Party » et « Doom Patrol », les programmes d’animation « Close Enough » et « Adventure Time » : Distant Lands-BMO », « Summer Camp Island » et « Infinity Train ». La très attendue réunion non scénarisée de « Friends » a également été mentionnée, mais les dates de sortie de ce film et des autres projets à venir de HBO Max ne sont pas encore connues. La réunion des « Friends » devait initialement être présentée en première aux côtés de HBO Max lorsque le service de streaming a été lancé en mai, avant d’être repoussé en raison de la pandémie actuelle.

HBO Max a été lancé le 27 mai avec plusieurs originaux, mais aucun d’entre eux n’a généré autant de crédits ou de critiques élogieuses que « The Mandalorian », le jour de lancement de Disney+ qui a été présenté en première l’année dernière. Cela dit, HBO Max s’enorgueillit d’une quantité massive de contenu de bibliothèque populaire, y compris l’ensemble du catalogue HBO, et travaille sur une variété d’autres originaux qui ne figurent pas dans la nouvelle vitrine HBO Max.

« Nous avons l’honneur de travailler avec certains des meilleurs conteurs créatifs de l’industrie et nous sommes fiers de leur offrir une plateforme pour partager leurs voix authentiques », a déclaré Robert Greenblatt, président de WarnerMedia Entertainment, dans un communiqué. Les consommateurs seront époustouflés par la profondeur et l’étendue des histoires uniques et diverses diffusées sur HBO et HBO Max, comme les titres favoris « His Dark Materials » et « Search Party », ou les toutes nouvelles histoires comme « An American Pickle » et « Lovecraft Country ». Notre liste a vraiment quelque chose pour tout le monde et nous sommes heureux de pouvoir en offrir encore plus aux fans ».

Nous avons également eu notre premier aperçu L’hôtesse de l’air, avec la blonde culte de la série « the big bang theory » Kaley Cuoco. Selon le synopsis officiel: «L’hôtesse de l’air est une histoire terrifiante sur la façon dont une vie entière peut changer en une nuit. Cassie (Cuoco), une hôtesse de l’air, se réveille dans le mauvais hôtel, dans le mauvais lit, avec un homme mort – et aucune idée de ce qui s’est passé. »