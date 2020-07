Dr.Disrespect : un silence coupable sur son ban de Twitch?

La communauté du streaming et les abonnées des chaines de Slasher rafraîchit actuellement les pages web et les flux Twitter toutes les heures pour voir si elle découvrira un jour pourquoi le Two-Time a été si soudainement viré de la plateforme de stream.

le principal intéressé a déclaré sur Twitter que Twitch ne l’avait pas encore informé des raisons de son interdiction avant de faire une apparition surprise sur le flux d’un ami pour dire qu’il n’était qu’un « bouc émissaire » pour Twitch.

Bien que Twitch n’ait pas encore fait de déclaration expliquant sa décision choquante, certains employés de Twitch et des initiés de l’industrie du sport ont laissé entendre qu’ils pourraient savoir pourquoi Dr Disrespect a été interdit. Et ils disent que ce n’est pas bon. Mais jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a présenté une théorie qui tienne la route.

Breslau also confirmed the Doc’s shock #Twitch disappearance last month is "not a platform move" by the streaming star.https://t.co/zI0WAYbYso