Kiko Hernández se trompe en nommant Olvido Hormigos en parlant de la célèbre prostituée

Le nouveau thème vedette de «Sauve-moi» est la révélation de l’identité d’une femme qui se consacrerait «au plus vieux métier du monde». Depuis le lundi 13 juillet dernier, le format de La Fábrica de la Tele donne des indices sur l’identité d’une célèbre femme espagnole qui pratiquerait la prostitution et malgré l’annonce de son nom, enfin son adresse, et après avoir reçu des appels de l’environnement de la femme, ont choisi de ne pas le divulguer, mais ont donné quelques indices concernant leur identité.

Kiko Hernández, dans «Sálvame»

Le thème donne de très bonnes notes au format mais aussi provoque une vague de critiques sur les réseaux sociaux Puisqu’il y a de nombreux utilisateurs d’Internet qui ne comprennent pas que quelqu’un subit des pressions publiques pour révéler qu’il mène cette double vie que la direction du programme a mise sur la table. Certaines critiques qui ont été répétées le mardi 14 juin alors que davantage de données sur leur travail continuaient à être fournies; dans ce cas C’est Gustavo González qui a complété les informations initiales fournies au programme par Antonio David Flores.

« Il a pris 2 000 euros propres »

Les paparazzis ont expliqué que le rendez-vous présumé avait duré deux heures, il s’était produit le dimanche 5 juillet dans un hôtel et pour le même, « le fameux aurait pris 2000 euros propre ». « J’imagine qu’elle justifie les sorties en disant qu’elle va dîner », a poursuivi González, suggérant qu’il est possible que personne dans son environnement ne sache ce qu’elle fait réellement lors de ces rencontres. Il a également expliqué qu’il était tout sauf facile de la rejoindre, car dans l’agence où il travaillerait, « pour voir le catalogue, le client paie déjà 200 euros », et une fois la femme en question élue, « une partie est versée à un premier commissaire et l’autre à la femme ». De son côté, l’agence s’occuperait de la chambre tandis que l’ensemble des chats serait à la charge du client.

La déchéance de Kiko Hernández

Qui est donc la femme présumée? Eh bien, quelques heures après le début de la controverse, l’ancien candidat à la télé-réalité et collaborateur de télévision bien connu Olvido Hormigos a envoyé un message énergique à la direction du programme pour éviter de lui être signalé. « J’espère qu’aucun mot ne sera dit à mon sujet ou je poursuivrai pour le droit à l’honneur, à la vie privée et à l’image de soi », a-t-elle déclaré. Kiko Hernández, au nom de la direction du programme, a précisé que « cela ne signifie pas que la personne qui a une double vie cachée et celle qui a été contactée sont la même personne », afin d’éviter tout type de demande de leur part. .

Le problème est venu quand ce mardi 14 juillet, en parlant du sujet, Kiko Hernández a dit son nom tandis que Gustavo González a donné les détails du rendez-vous en question. « Ils disent à Olvido … voyons voir, j’oublie. Comment disent-ils à cette personne quel genre de client ils ont? », A déclaré le présentateur du programme, après avoir été choqué par sa faute. Alors que sur les réseaux sociaux, peu d’internautes pensaient que ce n’était pas accidentel, Hernández a expliqué que Le nom d’Olvido n’a rien à voir avec l’identité de la femme et il a précisé qu’il l’avait dit puisqu’il avait son nom en tête parce que c’était lui qui avait envoyé le message se plaignant à l’adresse du magazine.