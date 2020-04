HBO Max Trailer dévoile un impressionnant catalogue de télé et de classiques – / Film

HBO Max a fait une annonce animée de sa date de lancement officiel en mai de cette semaine, libérant une flopée de remorques pour la demi-douzaine de Max Originals qui seront disponibles en streaming le premier jour. Mais si ces émissions et films originaux ne pouvaient pas vous aider à profiter du prochain service de streaming, peut-être que la plus récente bande-annonce le pourrait. La dernière bande-annonce de HBO Max va dur pour l’impressionnante collection de films classiques, de séries télévisées acclamées et ses milliers d’autres titres de bibliothèque de Warner Bros., HBO, New Line, et plus qui seront disponibles sur le service lors de son lancement. Et oui, cela inclut toutes les saisons de copains. Regardez la bande-annonce de HBO Max ci-dessous.

Remorque HBO Max

Lorsque HBO Max sera lancé le 27 mai, il comprendra plus de 1800 titres, y compris la plus grande sélection de blockbusters récents disponibles sur n’importe quel streamer. Du nominé aux Oscars Joker aux classiques comme Le magicien d’Oz, HBO Max ne se retient pas avec sa bibliothèque. Le streamer sera tiré de la collection de contenu de 100 ans de Warner Bros., New Line, des titres de bibliothèque de DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes, une sélection de films classiques. organisée en partenariat avec TCM, et plus encore.

Les abonnés auront également accès à 40 films dans la bibliothèque DC, y compris toutes les nouvelles sorties de la dernière décennie disponibles au cours de la première année de lancement, ainsi que tous les films Superman et Batman des 40 dernières années. Sans parler des titres en dehors du parapluie WarnerMedia: HBO Max a marqué les droits de streaming pour toutes les saisons de copains (pour quelques millions) et sera le foyer des débuts américains en streaming des films acclamés de Studio Ghibli.

HBO Max coûtera 14,99 $ par mois, ce qui en fait le service de streaming le plus cher des principaux concurrents du marché. Mais heureusement, les abonnés HBO existants l’obtiendront sans frais supplémentaires.

HBO Max se lance sur 27 mai 2020.

Articles sympas du Web: