HERO COLLECTOR juillet 2020 Sollicitations

ALIEN & PREDATOR: LA COLLECTION OFFICIELLE DES STARSHIPS

Les vaisseaux les plus emblématiques des franchises de films Alien et Predator, reproduits dans les moindres détails sous forme de figurines moulées sous pression peintes à la main en série limitée – avec un certificat d’authenticité numéroté.

# 7 – « Betty » (Alien: Résurrection)

Prix ​​de détail recommandé: 79,95 $ / 59,99 € / 54,99 £

SKU: APSUK007, code à barres: 5059072004275

Matériau: métal moulé sous pression et plastique ABS

Longueur: 186 mm, Largeur: 194 mm, Poids: 318 g

Description du produit: Un vaisseau de ravitaillement de classe Mantis Hawker Systems, le « Betty » alésait l’art du nez avec la célèbre actrice du 20ème siècle Betty Grable. Le capitaine Elgyn a utilisé le navire pour kidnapper des hôtes vivants pour les projets de clonage extraterrestre de l’USM – jusqu’à ce qu’il soit tué par un Xenomorph et qu’Ellen Ripley prenne la barre.



BATTLESTAR GALACTICA: LA COLLECTION OFFICIELLE DES STARSHIPS

Modèles officiels moulés sous pression des vaisseaux de Battlestar Galactica – à la fois classiques (1978) et modernes (2004). Conçus avec l’aide de l’équipe Galactica VFX, ces modèles sont livrés avec un magazine présentant des interviews de créateurs, dont Ronald D. Moore!

Chapitre 18 – Landram

Prix ​​de détail recommandé: 59,95 $ / 49,99 € / 44,99 £

SKU: BGSUK018, code à barres: 5059072000734

Matériau: métal moulé sous pression et plastique ABS

Longueur: 152 mm, Largeur: 85 mm, Poids: 477 g

Spécifications d’impression: 16pp, 145 x 190 mm

Description du produit: Véhicule tout-terrain polyvalent datant de la première guerre des Cylons, le landram était un véhicule à chenilles utilisé pour les opérations au sol après avoir été transporté sur une planète. Il avait une capacité pour l’équipage et la cargaison, et portait un canon à tourelle monté sur le dessus.



DOCTEUR QUI: LA COLLECTION TARDIS CONSOLE

Hero Collector présente les consoles les plus emblématiques de la machine à voyager dans le temps personnelle du Docteur – la TARDIS! Chaque figurine recrée soigneusement chaque bouton, interrupteur et panneau, et est livrée avec un magazine détaillant sa place dans l’histoire de Doctor Who.

Console # 4 – La console du douzième docteur

Prix ​​de détail recommandé: 34,99 $ / 25,99 € / 19,99 £

UGS: WCOUK004, Code à barres: 5059072005487

Matériau: résine peinte à la main

Hauteur: 165 mm, poids: 250 g

Spécifications d’impression: 8pp, 150 x 215 mm

Description du produit: Le médecin (Peter Capaldi) a hérité de cette console TARDIS de son prédécesseur et l’a personnalisée avec des commodités comme des étagères, des bougies et des tableaux noirs tout au long de son mandat.

Console # 5 – La console en bois du quatrième docteur

Prix ​​de détail recommandé: 34,99 $ / 25,99 € / 19,99 £

UGS: WCOUK005, Code à barres: 5059072005494

Matériau: résine peinte à la main

Hauteur: 80 mm, poids: 155 g

Spécifications d’impression: 8pp, 150 x 215 mm

Description du produit: Dans l’épisode classique « Le Masque de Mandragora », le quatrième médecin a révélé une salle de console secondaire à l’intérieur du TARDIS. En contraste avec la salle de contrôle principale futuriste, la salle secondaire était élégante et démodée, avec une console en bois!



DOCTEUR WHO: SETS DE FIGURINE TIME LORD

Les extraterrestres Time Lords of Doctor Who sont fidèlement recréés sous forme de modèles à l’échelle 1:21 dans cette collection de coffrets définitifs, chacun accompagné d’un magazine approfondi.

# 3 – Romana (Mary Tamm) et Borusa (Cardinal)

Prix ​​de détail recommandé: 34,99 $ / 25,99 € / 19,99 £

SKU: DWTUK003, code à barres: 5059072004930

Matériau: résine peinte à la main

Hauteur: 99 / 113mm, poids: 91 / 100g

Spécifications d’impression: 20pp, 152 x 230 mm

Description du produit: Romanadvoratrelundar – ou Romana pour faire court – était parmi les compagnons les plus célèbres du quatrième médecin. Hautaine et aristocratique, Romana a fait ses débuts en 1978, jouée par Mary Tamm. Autrefois tuteur à la Time Lord Academy, Borusa a instruit les esprits les plus brillants de Gallifrey – le Docteur et le Maître inclus – et a utilisé sa position pour manipuler la politique de Time Lord avec un cynisme total.



NOUVEAUTÉS GRAPHIQUES HERO COLLECTOR – DC SUPER HEROES

Hero Collector rassemble certaines des aventures de super-héros les plus critiques de DC dans une série de collections cartonnées, chacune comprenant du matériel bonus classique de l’âge d’or et d’argent!

Chapitre 128 – Superboy: The Boy of Steel

Prix ​​de détail recommandé: 16,99 € / 11,99 £ (non disponible aux États-Unis)

SKU: DCGUK128, code à barres: 977205437358428

Format: Relié

Spécifications d’impression: 160pp, 175 x 260 mm

Auteur (s): Geoff Johns

Artiste (s): Francis Manapul

Description du produit: Superboy est de retour et se dirige vers le plus grand endroit sur Terre: Smallville! Pendant que Conner retrouve son ancienne petite amie, Wonder Girl, Lex Luthor et Brainiac forment un partenariat qui causera des ravages dans tout l’univers. Collectionne Adventure Comics # 0-3, # 5-6 et Superman Secret Files 2009 ..

Chapitre 129 – Supergirl: Death and the Family

Prix ​​de détail recommandé: 16,99 € / 11,99 £ (non disponible aux États-Unis)

SKU: DCGUK129, code à barres: 977205437358429

Format: Relié

Spécifications d’impression: 144pp, 175 x 260 mm

Auteur (s): Helen Slater, Sterling Gates, Jacob Black

Artiste (s): Cliff Chiang, Fernando Dagnino, Matt Camp, Jamal Igle

Description du produit: L’état mystérieux de Lana Lang s’aggrave et Supergirl n’a aucune idée de comment la sauver! Pendant ce temps, la super-vilaine classique Silver Banshee est de retour et elle vise un artefact qui pourrait briser la malédiction de sa famille… Collectionne Supergirl # 48-50 et Supergirl Annual # 1.



NOUVEAUX GRAPHIQUES HERO COLLECTOR – LÉGENDE DE BATMAN

Découvrez l’histoire de la vie de Batman du début à la fin, dans cette série d’histoires essentielles de Hero Collector mettant en vedette le chevalier noir et ses plus grands alliés et ennemis, chacune collectée en couverture rigide!

# 67 – Batman: Face à face

Prix ​​de détail recommandé: 12,99 € / 10,99 £ (non disponible aux États-Unis)

SKU: DCLUK067, code à barres: 977251498221967

Format: Relié

Spécifications d’impression: 192pp, 175 x 260 mm

Auteur (s): James Robinson

Artiste (s): Don Kramer, Leonard Kirk, Simone Bianchi

Description du produit: Un mystérieux justicier assassine les méchants les plus en vue de Gotham, et Batman doit découvrir l’identité du meurtrier dans une saga en huit parties – même s’il se retrouve contraint de protéger certains de ses plus anciens ennemis! Collectionne Detective Comics # 817-820 et Batman # 651-654.

Chapitre 68 – Batman: The House of Hush

Prix ​​de détail recommandé: 12,99 € / 10,99 £ (non disponible aux États-Unis)

SKU: DCLUK068, code à barres: 977251498221968

Format: Relié

Spécifications d’impression: 192pp, 175 x 260 mm

Auteur (s): Paul Dini, Dustin Nguyen, Derek Fridolfs

Artiste (s): Dustin Nguyen

Description du produit: Le chirurgien plasticien dérangé Tommy Elliot, alias Hush, a vécu comme le corps de Bruce Wayne – mais comme il craque enfin sous la pression, Elliot planifie sa vengeance meurtrière finale sur l’ensemble du réseau d’amis et d’alliés de Batman! Dick et Damian suffiront-ils à déjouer les plans de Tommy – ou la fin de Hush exigera-t-elle le retour de Bruce Wayne? Collectionne Batman: Streets of Gotham # 12-21.

Spécial # 10 – Batman: War Games (Partie 1)

Prix ​​de détail recommandé: 25,99 € / 19,99 £ (non disponible aux États-Unis)

SKU: DCLUK810, code à barres: 9781858759500

Format: Relié

Spécifications d’impression: 464pp, 175 x 260 mm

Auteur (s): Bill Willingham, Devin Grayson, Andersen Gabrych, A.J. Lieberman, Brad Walker, Dylan Horrocks, Ed Brubaker

Artiste (s): Ramon Bachs, Pete Woods, Damion Scott, Mike Lilly, Al Barrionuevo, Sean Phillips, Kinsun Loh, Paul Gulacy

Description du produit: Un affrontement entre les familles criminelles des enfers de Gotham City éclate en une vague de chaos qui menace d’engloutir la ville, et Batman doit utiliser tous les actifs disponibles pour préserver des vies! Oracle, Batgirl, Nightwing, Orpheus, Onyx et Tarantula suffiront-ils à contenir le chaos? Collectionne le livre de l’arc d’histoire de War Games.



NOUVEAUTÉS GRAPHIQUES HERO COLLECTOR – STAR TREK

Célébrez plus de 50 ans de bandes dessinées de Star Trek avec Hero Collector, dans une série de collections reliées des meilleures histoires de bandes dessinées et de mangas de Starfleet d’éditeurs tels que DC, Marvel, IDW, Malibu, Wildstorm et TokyoPop!

93 – Star Trek: l’enfer dans un panier à main

Prix ​​de vente recommandé: 19,95 $ / 15,99 € / 10,99 £

SKU: SGNUK093, code à barres: 977239745411793

Format: Relié

Spécifications d’impression: 175 x 260 mm

Auteur (s): Martin Pasko, Peter David

Artiste (s): Gray Morrow, Tom Sutton, Gordon Purcell

Description du produit: Un télépathe puissant plonge l’Enterprise dans un cauchemar infernal, et Kirk se bat pour sa vie après une tentative de meurtre d’un membre de son propre équipage! Pire encore, le vieil ennemi de Kirk, Sean Finnegan, a été nommé pour diriger l’enquête … Collectionne Star Trek # 52-56 de DC Comics.

Chapitre 94 – Star Trek The Next Generation: The Rich and the Dead

Prix ​​de vente recommandé: 19,95 $ / 15,99 € / 10,99 £

SKU: SGNUK094, code à barres: 977239745411794

Format: Relié

Spécifications d’impression: 175 x 260 mm

Auteur (s): Michael Jan Friedman

Artiste (s): Pablo Marcos

Description du produit: Worf et Deanna Troi font face à un délai mortel de Q, Data se lève à l’occasion avec un procès de son propre chef … et le capitaine Picard enfile une fois de plus le fedora du détective Dixon Hill! Collectionne Star Trek: The Next Generation # 52-58 de DC Comics.

# 95 – Star Trek: Boldly Go (Partie 3)

Prix ​​de vente recommandé: 19,95 $ / 15,99 € / 10,99 £

SKU: SGNUK095, code à barres: 977239745411795

Format: Relié

Spécifications d’impression: 175 x 260 mm

Auteur (s): Mike Johnson

Artiste (s): Josh Hood, Tana Ford, Megan Levens

Description du produit: Et si Kirk et l’équipe Enterprise étaient des robots? Et si les Klingons fondaient Starfleet? D’innombrables réalités alternatives se heurtent dans une équipe massive pour vaincre un ennemi qui menace toute la réalité! Collecte Star Trek: Boldly Go # 13-18 de IDW.

Chapitre 96 – Star Trek The Next Generation: Children of Chaos

Prix ​​de vente recommandé: 19,95 $ / 15,99 € / 10,99 £

SKU: SGNUK096, code à barres: 977239745411796

Format: Relié

Spécifications d’impression: 175 x 260 mm

Auteur (s): Michael Jan Friedman

Artiste (s): Deryl Skelton

Description du produit: Picard se souvient de sa première commande, en tant qu’officier de passerelle à bord de l’U.S.S. Stargazer … mais ses aventures là-bas sont peut-être revenues hanter l’équipage d’aujourd’hui, alors que l’agressif et anarchiste Chalnoth fait son chemin! Collectionne Star Trek: The Next Generation # 59-63 de DC Comics.

Chapitre 97 – Star Trek The Next Generation: The Deceivers

Prix ​​de vente recommandé: 19,95 $ / 15,99 € / 10,99 £

SKU: SGNUK097, code à barres: 977239745411797

Format: Relié

Spécifications d’impression: 175 x 260 mm

Auteur (s): Michael Jan Friedman

Artiste (s): Deryl Skelton

Description du produit: The U.S.S. Enterprise affronte les Ferengi, les Romuliens et les Cardassiens face au sort d’un scientifique renégat et de sa nouvelle arme dévastatrice. Pendant ce temps, Geordi LaForge et son équipe à l’extérieur doivent courir pour éviter d’être pris au piège dans une autre chronologie! Collectionne Star Trek: The Next Generation # 64-70 de DC Comics.

Chapitre 98 – Star Trek: The Next Generation – War and Madness

Prix ​​de vente recommandé: 19,95 $ / 15,99 € / 10,99 £

SKU: SGNUK098, code à barres: 977239745411798

Format: Relié

Spécifications d’impression: 175 x 260 mm

Auteur (s): Michael Jan Friedman

Artiste (s): Gordon Purcell, Terry Pallot

Description du produit: La paix fragile de la Fédération avec les extraterrestres énigmatiques des Tholiens est brisée lorsqu’un navire tholien détruit les avant-postes klingons et de la Fédération. Mais l’Enterprise apprend qu’une force bien plus sinistre se cache derrière les attaques… et bientôt, la résistance sera vaine! Collectionne Star Trek: The Next Generation # 71-75 de DC Comics.



FIGURINES DE FILM MARVEL

La collection officielle et définitive de personnages des films Marvel Studios, méticuleusement rendus sous forme de modèles en résine peints à la main à l’échelle 1:16.

# 110 – W’Kabi

Prix ​​de détail recommandé: 19,99 € / 14,99 £ (non disponible aux États-Unis)

SKU: MMFUK110, code à barres: 977205951587310

Matériau: résine peinte à la main

Hauteur: 123 mm, poids: 120 g

Spécifications d’impression: 16pp, 220 x 285 mm

Description du produit: Ancien chef de la sécurité de la tribu frontalière de Wakanda, W’kabi est un guerrier qui doute sérieusement de l’avenir de son pays. Lorsque son ami le roi T’Challa n’a pas réussi à capturer Ulysses Klaue, l’homme qui a assassiné ses parents, W’Kabi a apporté son soutien derrière l’usurpateur Erik Killmonger – uniquement pour faire face à sa femme, Okoye, dans la guerre civile qui en a résulté.

# 111 – Ant-Man (Avengers: Endgame)

Prix ​​de détail recommandé: 19,99 € / 14,99 £ (non disponible aux États-Unis)

SKU: MMFUK111, code à barres: 977205951587311

Matériau: résine peinte à la main

Hauteur: 128 mm, poids: 98 g

Spécifications d’impression: 16pp, 220 x 285 mm

Description du produit Gauche piégé dans le royaume quantique par l’utilisation par Thanos des Infinity Stones, Ant-Man (Paul Rudd) s’est échappé cinq ans plus tard, sans vieillir un jour. Le retour de Scott Lang était l’indice dont les Avengers avaient besoin pour percer les secrets du voyage dans le temps – et s’aventurer dans le royaume quantique pour réparer les dégâts infligés par le Mad Titan.



L’ORVILLE: LA COLLECTION OFFICIELLE DES STARSHIPS

Les vaisseaux emblématiques de l’émission télévisée à succès de science-fiction The Orville, recréés en métal moulé sous forme de modèles officiels peints à la main. Chaque navire est accompagné d’un magazine de profil détaillé, comprenant des détails de conception, des concept-arts et des interviews.

# 1 – USS Orville ECV-197

Prix ​​de détail recommandé: 29,95 $ / 24,99 € / 19,99 £

SKU: OSCUK001, code à barres: 5059072006866

Matériau de la figurine: résine et plastique ABS, longueur de la figurine: 135 mm

Description du produit: Un navire de classe exploratoire de l’Union planétaire de taille moyenne, dirigé par le capitaine échoué Ed Mercer (Seth McFarlane), l’USS Orville est conçu pour l’exploration à longue distance dans un espace inexploré, avec près de 300 membres d’équipage (et leurs familles) ) vivant à bord.

# 2 – Union Shuttle ECV-197-1

Prix ​​de détail recommandé: 29,95 $ / 24,99 € / 14,99 £

SKU: OSCUK002, code à barres: 5059072006873

Matériau de la figurine: résine et plastique ABS, longueur de la figurine: 120 mm

Description du produit: L’une des navettes de débarquement rangées à bord de la baie de la navette d’Orville, la navette-1 est utilisée pour transporter l’équipage vers d’autres navires ou surfaces planétaires. Ces navettes sont capables de voyager plus rapidement que les voyages légers et peuvent accueillir six personnes, dont deux pilotes, ainsi que des casiers contenant des équipements tels que des armes et des combinaisons environnementales.



STAR TREK: LA COLLECTION OFFICIELLE DES BUSTES

Cette collection officielle unique de bustes de personnages peints à la main célèbre les personnages emblématiques de Star Trek, de la série originale des années 1960 aux films à succès.

# 11 – Capitaine Jonathan Archer (Star Trek: Enterprise)

Prix ​​de détail recommandé: 29,95 $ / 19,99 € / 19,99 £

SKU: STBUK011, code à barres: 5059072004213

Matériau de la figurine: résine peinte à la main

Hauteur: 147 mm, poids: 456 g

Spécifications d’impression: 16pp, 160 mm x 222 mm

Description du produit: Le capitaine Jonathan Archer (Scott Bakula) a dirigé l’U.S.S. Enterprise NX-01 à travers les quatre saisons de Star Trek: Enterprise, se faisant un nom comme le plus grand explorateur du 22e siècle. Vêtu de son uniforme de commandant, ce magnifique buste du capitaine Archer prend une pose faisant autorité.



STAR TREK: LA COLLECTION OFFICIELLE DES STARSHIPS

Cette collection de figurines comprend des navires de chaque série télévisée et film de Star Trek, recréés avec des détails exigeants et accompagnés d’un magazine de profil.

# 180 – Borg Cube (Final Issue!)

Prix ​​de détail recommandé: 24,99 $ / 18,99 € / 14,99 £

SKU: SSSUK180, code à barres: 977205001571680

Matériau de la figurine: résine et plastique ABS

Longueur: 61 mm, Largeur: 61 mm, Poids: 50 g

Spécifications d’impression: 20pp, 219 x 284 mm

Description du produit: La résistance est futile! Le Borg Cube est le vaisseau emblématique utilisé par le Borg Collective, une arme spatiale incroyablement puissante au design terriblement simple. Plus de trois kilomètres de long sur chaque bord, ces vaisseaux massifs étaient capables de se réparer eux-mêmes et pouvaient s’adapter aux armes ennemies, permettant aux Borg d’envahir et d’assimiler d’innombrables espèces.

Spécial # 22 – T’Plana-Hath Vulcan Lander

Prix ​​de détail recommandé: 44,95 $ / 35,99 € / 27,99 £

SKU: SSSUK822, code à barres: 5059072006903

Matériau: métal moulé sous pression et plastique ABS

Longueur: 194 mm, largeur: 202 mm

Spécifications d’impression: 20pp, 219 x 284 mm

Description du produit: Un vaisseau géomètre Vulcan utilisé au 21e siècle, le T’Plana-Hath était le navire qui a établi le premier contact entre Vulcains et Humains, comme on le voit dans Star Trek: Premier contact.



STAR TREK DISCOVERY: LA COLLECTION OFFICIELLE DES STARSHIPS

Cette incroyable série de modèles moulés sous pression propose des navires directement basés sur les modèles VFX originaux de Star Trek: Discovery, garantissant des détails et une précision extraordinaires. Chacun est accompagné d’un magazine à l’honneur.

# 30 – Navire Section 31 (Moyen)

Prix ​​de détail recommandé: 54,95 $ / 44,99 € / 34,99 £

SKU: SSDUK030, code à barres: 5059072004640

Matériau: plastique moulé sous pression et ABS

Longueur: 153 mm, Largeur: 101 mm, Poids: 87 g

Spécifications d’impression: 16pp, 168 x 217 mm

Description du produit: Parmi les vaisseaux secrets employés par la section 31 de l’agence secrète Starfleet Intelligence, ces navires intercepteurs à deux nacelles ont été marqués uniquement comme « classés » dans la base de données de la Fédération. Le Rogue Intelligence Intelligence Control a utilisé ces navires pour attaquer les États-Unis. Découverte et entreprise près de la planète Xahea.



STAR TREK ONLINE: LA COLLECTION OFFICIELLE DES STARSHIPS

Collectionnez les vaisseaux originaux créés pour Star Trek Online, le jeu vidéo massivement multijoueur basé sur Star Trek! Chaque navire est reproduit avec des détails incroyables et accompagné d’un magazine de profil détaillé.

# 5 – Croiseur Dreadnought de la Fédération de la classe Bourane

Prix ​​de détail recommandé: 29,95 $ / 24,99 € / 19,99 £

UGS: STOUK005, Code à barres: 5059072007290

Matériau: plastique moulé sous pression et ABS

Longueur: 138 mm, Largeur: 73 mm, Poids: 78 g

Spécifications d’impression: 20pp, 145 x 183 mm

Description du produit: Un navire de première ligne disponible pour les joueurs de Starfleet dans Star Trek Online, le Dran Command Cruiser de la Fédération de la classe Bourane est affectueusement surnommé le «Battleaxe» par les ingénieurs de Starfleet, se frayant un chemin dans les profondeurs de tout conflit spatial.

# 6 – Oiseau de guerre tactique romulien de classe Vastam

Prix ​​de détail recommandé: 29,95 $ / 24,99 € / 19,99 £

UGS: STOUK006, Code à barres: 5059072007320

Matériau: plastique moulé sous pression et ABS

Longueur: 108 mm, Largeur: 90 mm, Poids: 55 g

Spécifications d’impression: 20pp, 145 x 183 mm

Description du produit: Un vaisseau imminent disponible pour les joueurs romuliens dans Star Trek Online, le Romulan Tactical Command Warbird de classe Vastam agit comme un centre de commandement mobile, inspirant les alliés avec des mises à jour d’informations instantanées tout au long de chaque bataille.



COLLECTION MONDIALE DES FIGURINES WIZARDING

La collection officielle et définitive de personnages des films Harry Potter et Fantastic Beasts, méticuleusement restituée à l’échelle 1:16 et accompagnée d’un magazine vitrine.

Chapitre 41 – Albus Dumbledore (Richard Harris)

Prix ​​de détail recommandé: 19,95 $ / 17,99 € / 15,99 £

SKU: WHPUK041, code à barres: 5059072004664

Matériau: résine peinte à la main

Hauteur: 127 mm, poids: 171 g

Spécifications d’impression: 12pp, 145 x 190 mm

Description du produit: Albus Dumbledore, le directeur sage et puissant de l’école de sorcellerie et de magie de Poudlard, a guidé tous ses élèves avec compassion et attention. Dans la série de films Harry Potter, il a été interprété par Richard Harris jusqu’au décès de l’acteur en 2002 – cette figurine représente Dumbledore tel qu’il est apparu dans ces premiers films.

# 42 – Tombes Percival

Prix ​​de détail recommandé: 19,95 $ / 17,99 € / 15,99 £

SKU: WHPUK042, code à barres: 5059072004671

Matériau: résine peinte à la main

Hauteur: 119 mm, poids: 96 g

Spécifications d’impression: 12pp, 145 x 190 mm

Description du produit: Percival Graves (Colin Farrell) était un sorcier américain de grand talent et d’ambition, qui est devenu directeur de la sécurité magique pour MACUSA. Malheureusement, son identité a été volée par le sorcier noir Gellert Grindelwald – au moment où Newt Scamander est arrivé à New York, « Percival Graves » manipulait les lois magiques de l’Amérique à ses propres fins sinistres.

Chapitre 43 – Fred Weasley

Prix ​​de détail recommandé: 19,95 $ / 17,99 € / 15,99 £

SKU: WHPUK043, code à barres: 5059072004688

Matériau: résine peinte à la main

Hauteur: 131 mm, poids: 84 g

Spécifications d’impression: 12pp, 145 x 190 mm

Description du produit: Le plus âgé des fameux jumeaux Weasley, Fred Weasley était un farceur né et un brillant inventeur. Fred a quitté Poudlard avec son frère George pour créer leur propre boutique de blagues – Weasezys Wizard Wheezes – mais est revenu combattre les Mangemorts de Voldemort à la bataille de Poudlard, avec des conséquences tragiques.

Chapitre 44 – George Weasley

Prix ​​de détail recommandé: 19,95 $ / 17,99 € / 15,99 £

SKU: WHPUK044, code à barres: 5059072004695

Matériau: résine peinte à la main

Hauteur: 128 mm, poids: 87 g

Spécifications d’impression: 12pp, 145 x 190 mm

Description du produit: Le plus jeune des fameux jumeaux Weasley, George Weasley était un brillant inventeur et un farceur né. George a quitté Poudlard avec son frère Fred pour créer leur propre boutique de blagues – Weasezys Wizard Wheezes – mais était le seul des jumeaux à avoir survécu à la lutte contre les Mangemorts de Voldemort.



FIGURINES DU CHAMPIONNAT DE LA WWE

Un magazine complet et une collection de statues des plus grandes superstars et légendes de l’histoire de la WWE, commémorées sous forme de statuettes en résine 1:16!

# 24 – Shawn Michaels «L’enfant chagrin»

Prix ​​de détail recommandé: 19,95 $ / 19,99 € / 15,99 £

SKU: WWEUK024, code à barres: 5059072004107

Matériau: résine peinte à la main

Hauteur: 128 mm, poids: 103 g

Spécifications d’impression: 16pp, 170 x 210 mm

Description du produit: «The Icon, The Showstopper, The Main Event» – que ce soit en dominant des célibataires en tant que Heartbreak Kid ou en définissant l’attitude Era dans le cadre de D-Generation-X, Shawn Michaels a marqué l’histoire de la WWE avec son sens du spectacle, son athlétisme et sa bravoure. , dans une carrière de plus de 30 ans!

# 26 – Le guerrier ultime

Prix ​​de détail recommandé: 19,95 $ / 19,99 € / 15,99 £

SKU: WWEUK026, code à barres: 5059072004121

Matériau: résine peinte à la main

Hauteur: 148 mm, poids: 105 g

Spécifications d’impression: 16pp, 170 x 210 mm

Description du produit: Originaire de « Parts Unknown » et totalement hors de contrôle, l’Ultimate Warrior est l’une des légendes les plus colorées de l’histoire de la WWE. Sa crinière fluide, ses bras musclés et sa peinture de guerre sauvage représentaient l’apogée de la célébrité au début des années 1990, en tant que maître maniaque et mystérieux de l’anneau!