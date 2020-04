The Flash Season 6 Episode 16 Review

Jessie Robertson revient sur le seizième épisode de la saison 6 de Flash…

L’épisode de cette semaine semble être contrôlé strictement par des forces ou des événements extérieurs: en raison du départ soudain et quelque peu étrange de Joe, il semblerait que Jesse L. Martin soit soit quitte le spectacle soit prenne du temps. Je n’ai trouvé aucune preuve à l’appui de cela, ce qui fait que cet épisode se sent beaucoup plus étrange.

Carver, au début de l’épisode, vise désormais Joe West à tuer; il embauche l’énigmatique poupée de chiffon (qui est toujours un plaisir) pour faire le travail. Nous pouvons voir plus de folie de sa part, notamment en coupant les freins de Joe dans le fonctionnement intérieur de la voiture de Joe, ainsi qu’en nous cachant dans une boîte de preuves au siège de la police. Il présente des pouvoirs de type plus « allongés » cette fois, je ne me souviens pas spécifiquement; Rag Doll était une force avec laquelle il fallait compter avec certitude. Alors que Joe se met continuellement en danger, cette idée qu’il se rende à Witness Protection commence à être discutée. Cécile est absente de ces conversations qui n’ont eu lieu qu’entre Joe et Barry. La dynamique familiale est hors de contrôle cette semaine, et cela ne tient même pas compte de Mirror Iris dont les nouveaux ordres de marche doivent épuiser la vitesse de Barry.

Le point culminant de l’épisode de cette semaine est notre propre petite espionne, Sue Dearbon. Elle est de retour et toujours aussi impertinente. Sa chimie et celle de Ralph sont très agréables au goût et une fois que Cisco lui est présenté, il appelle les dibs !! Ralph décolle une autre couche de Sue et de ses plans et ils se rapprochent à chaque fois qu’elle se présente. Ce n’était pas beaucoup de temps qui leur était consacré ce soir, mais le temps que nous avons obtenu a fonctionné à la pelle.

Après ce très bon épisode de Wells, nous obtenons également un peu où il essaie toujours de faire les choses pour Allegra. C’est marrant; nous avons eu des petits morceaux de presque tout le monde dans l’émission de ce soir, sauf Caitlin. Y compris ce qui s’est passé sur les scènes de balises. Eva McCulloch révèle ses vrais plans: c’est elle qui va se venger de Carver et après son petit cadeau pour lui, il est clair que ce mariage n’est pas un bonheur. Et Mirror Iris fait sortir Barry de leur maison dans ce qui est sûrement l’incident qui amènera Barry à se demander qui elle est exactement.

Ressenti un peu comme un épisode de mise en table avec des morceaux de beaucoup d’histoires, la principale étant Joe retirée du tableau. Espérons que ce ne sera pas pour longtemps: Jesse L. Martin est un trésor! Cela, couplé aux nouvelles, la saison se terminera à court en raison du verrouillage, et Le flash accélère vers ce qui pourrait être une fin de saison cliffhanger.

Évaluation: 7 / 10- Un peu d’un sac mélangé avec moi préférant en fait le scénario de Ralph meilleur ce soir.

Jessie Robertson