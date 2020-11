Harry Styles: la méditation a changé ma vie

2020-11-13 15:00:06

Harry Styles dit que la méditation « a changé » sa vie.

Harry Styles attribue à la méditation le fait d’avoir « changé » sa vie.

Le hitmaker ‘Watermelon Sugar’ s’est tourné vers la méditation et le Pilates et admet que cela l’a aidé à se sentir un peu plus présent et bénéfique pour sa santé mentale.

Il a déclaré: « Cela a changé ma vie mais c’est tellement subtil. Cela m’a aidé à être plus présent. J’ai l’impression de pouvoir profiter des choses qui se passent juste devant moi, même si c’est de la nourriture ou du café ou c’est être avec un ami – ou nager dans un étang vraiment froid! La méditation apporte juste un calme qui a été vraiment bénéfique, je pense, pour ma santé mentale. »

Et quand il s’agit de sa propre croissance personnelle, le chanteur de 26 ans admet que le mouvement Black Lives Matter était une chance pour lui de «s’ouvrir, d’apprendre et d’écouter».

S’adressant au numéro de décembre du magazine Vogue, il a partagé: « Je pense que c’est le moment de m’ouvrir, d’apprendre et d’écouter. J’ai essayé de lire et de m’éduquer pour que dans 20 ans je fasse encore les bonnes choses et prendre les bonnes mesures. Je crois au karma, et je pense que c’est juste le moment où nous pourrions utiliser un peu plus de gentillesse, d’empathie et de patience avec les gens, être un peu plus préparés à écouter et à grandir. «

Mots clés: Harry Styles Retour au flux