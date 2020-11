Warner Bros.peut sortir Wonder Woman 1984 sur HBO Max et au cinéma à Noël – / Film

Tous les grands blockbusters destinés à une sortie en salles cette année ont évacué leurs dates de sortie et se dirigent vers 2021, à l’exception d’un. Guy gratuit et Mort sur le Nil étaient les derniers grands films reportés à l’année prochaine, et maintenant tous les yeux sont Warner Bros.pour voir ce qu’ils vont faire Wonder Woman 1984, actuellement prévu pour sortir dans les salles le jour de Noël. Mais si un nouveau rapport est exact, le studio envisage de publier la suite sur HBO Max peu de temps après ses débuts en salles. Ou même le même jour.

Bloomberg a été le premier à signaler que Warner Bros.envisage actuellement une sortie potentielle de Wonder Woman 1984 sur HBO Max après qu’il soit dans les salles pendant une ou deux semaines. Cependant, la date limite a suivi avec plus d’informations indiquant que le studio pourrait avoir tendance à sortir. Wonder Woman 1984 sur HBO Max jour et date avec la sortie en salles du film le jour de Noël. C’est exactement le contraire de ce que les initiés du studio disaient au début du mois de novembre. Alors qu’est-ce qui se passe ici?

Eh bien, dans les 11 jours qui ont suivi, les initiés du studio étaient si catégoriques que Wonder Woman 1984 n’aurait pas une fenêtre théâtrale raccourcie, le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis a augmenté chaque jour, établissant de nouveaux records d’une journée pour de nouveaux cas chaque jour, et cela comprend aujourd’hui. En réponse, les villes ont resserré les restrictions et certains États envisagent à nouveau des procédures de verrouillage alors que nous entrons dans la saison des vacances, qui se trouve également être la saison de la grippe régulière. Cela signifie que davantage de salles de cinéma pourraient fermer, ou à tout le moins, le public sera encore moins susceptible de prendre un risque lors d’un voyage au cinéma.

À ce stade, les salles de cinéma vont être dans une situation désastreuse si Wonder Woman 1984 sort dans les cinémas avec une fenêtre théâtrale standard ou raccourcie. Ils ne vont tout simplement pas s’approcher de l’argent du box-office qu’ils auraient dans une situation normale en raison de la pandémie de coronavirus. Cette situation empire encore si Wonder Woman 1984 passe à l’année prochaine à la place, un autre scénario que le studio envisage avec un œil sur 4 juin 2021 comme nouvelle date de sortie potentielle. Donc, étant donné le choix entre une sortie en salle avec une fenêtre cinématographique raccourcie ou une sortie en salle reportée à l’année prochaine, la première pourrait être la meilleure option qui aide à maintenir les salles de cinéma à flot.

Mais qu’en est-il de la sortie simultanée sur HBO Max le jour de Noël? Eh bien, Bloomberg implique que les cinémas peuvent être prêts à prendre ce qu’ils peuvent obtenir à ce stade. Ils n’en sont peut-être pas satisfaits, mais il semble qu’ils comprennent beaucoup mieux les circonstances atténuantes entourant la situation. C’est peut-être parce que Warner Bros.envisagerait de verser une sorte de paiement aux propriétaires de théâtre pour leur coopération en ces temps difficiles.

Une autre raison pour laquelle Warner Bros envisage de donner Wonder Woman 1984 une sortie jour et date sur HBO Max au même moment où elle sort en salles est de contribuer au service de streaming lui-même. Deadline ajoute que les hauts dirigeants d’AT & T, qui possèdent désormais WarnerMedia, Warner Bros.Pictures et HBO Max, n’ont tout simplement pas une bonne compréhension de l’activité théâtrale, et ils font pression sur les dirigeants de Warner Media pour qu’ils fassent quelque chose. big pour attirer plus d’abonnés au service, et la sortie en streaming exclusive de Wonder Woman 1984 ferait certainement cela.

Aucune de ces options n’est idéale pour les studios ou les cinémas. Une sortie en salles pour Wonder Woman 1984 ne rapportera pas autant d’argent au box-office pour le studio ou les salles de cinéma qu’une sortie en salles dans des circonstances idéales. Une sortie au jour le jour pourrait entraîner encore moins d’argent au box-office, même si elle augmenterait la consommation de HBO Max grâce à de nouveaux abonnements. Et une sortie retardée nuirait aux théâtres. Quoi qu’il en soit, le studio et les cinémas vont prendre un coup dans une certaine mesure. Il s’agit simplement de déterminer quelle est la meilleure voie pour le film, et c’est exactement ce que Warner Bros Pictures fait maintenant.

Honnêtement, la meilleure option, au moins pour le studio, est d’attendre jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin contre le coronavirus l’année prochaine afin que les gens puissent voir ce film en toute sécurité dans les salles, ce qui rend plus probable que le film puisse atteindre environ un milliard de dollars au box-office . Les gens seront impatients de retourner au cinéma après toutes ces absurdités.

Nous vous tiendrons au courant dès que Warner Bros. Pictures aura pris sa décision.

