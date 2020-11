Nioh 2 arrive sur PC en février

Nioh 2 arrivera enfin sur PC. Le développeur Ninja Theory et l’éditeur Koei Tecmo ont annoncé aujourd’hui que Nioh 2 – L’édition complète devrait sortir sur PC le 5 février 2021 et que la version PC comprendra les trois extensions DLC au lancement.

Nioh 2 est, bien sûr, la suite de Nioh, un jeu se déroulant dans une version sombre et fantastique de la fin de la période Sengoku au Japon, et accessoirement l’un de nos jeux préférés de type Souls à ce jour. C’est principalement une préquelle du premier jeu, et vous incarnez un demi-guerrier yokai qui peut se transformer en certains des puissants démons auxquels vous êtes confronté au cours de votre voyage brutal. Une exclusivité PlayStation 4 depuis son lancement en mars, Nioh 2 offre encore plus d’outils de destruction parmi lesquels vous pouvez choisir à mesure que vous gagnez en puissance et en capacités.

La version PC est livrée avec une suite complète d’améliorations et d’options graphiques spécifiques au PC. Nioh 2 – L’édition complète prend en charge la résolution 4K et les moniteurs ultra-larges avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Si vous n’aimez pas les contrôleurs, ne vous inquiétez pas – vous aurez également des commandes de souris et de clavier entièrement personnalisables.

Les trois extensions DLC sont incluses dans l’édition complète: il y a The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital et l’extension récemment annoncée The First Samurai. Voici la bande-annonce:

«Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous nos fans inconditionnels de PC qui ont patiemment attendu pour jouer à Nioh 2», déclare Fumihiko Yasuda, producteur de Nioh 2. Koei Tecmo affirme que l’édition complète est «la version la plus définitive du titre disponible à ce jour».

Comme vous l’avez peut-être remarqué dans la bande-annonce, Nioh 2 arrivera sur PC via Steam, et il y a même un casque de samouraï criard composé d’un clavier RVB et équipé d’une valve rouge géante incluse pour marquer l’occasion. C’est ici:

C’est affreux. C’est moche. J’aime cela. Je ne l’enlève jamais.

Si vous n’avez pas encore joué à Nioh, c’est le bon moment pour le récupérer sur PC: Koei Tecmo célèbre l’annonce en offrant le Nioh original à 70% de réduction sur Steam jusqu’au 20 novembre.

