HARLEY QUINN se termine par le numéro 75 d’août

Crédit: DC



Harley Quinn l’écrivain Sam Humphries a annoncé sur Twitter que la série se terminera avec août # 75.

« Hé vous tous, je suis en train de briser l’embargo pour annoncer la nouvelle Harley Quinn c’est fini avec le numéro 75! Dernier numéro! Pas de soucis ni de larmes, tel est le plan depuis près d’un an, et nous célébrons avec l’un des plus gros problèmes de Harley de tous les temps! « lit la déclaration de Humphries sur Twitter.

« C’est une fin heureuse pour tous – je passe à des projets secrets très cool (pas d’indices) et Harley passe à l’un de mes créateurs préférés et les gens (pas d’indices). L’occasion parfaite pour un nouveau numéro un. Et je suis absolument ravi de la direction de Harley. «

Avec cela, il semble que Humphries et Harley Quinn resteront tous les deux, mais pas ensemble.

Humphries a ensuite déclaré que Harley Quinn # 75 sera surdimensionné et mettra en vedette des œuvres de Nicola Scott, Emaneula Lupacchino, Ramon Villalobos, Joe Quinones, Riley Rossmo et Ngozi Ukazu avec une couverture de Guillem March (vue ici) – avec le retour de Poison Ivy.

Gardez les yeux ouverts pour les sollicitations complètes de DC d’août 2020 arrivant vendredi à midi.