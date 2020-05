Money Heist Season 5 – Date de sortie, distribution et détail du complot que vous devriez connaître Money Heist Season 5 – Date de sortie, distribution et détail du complot que vous devriez connaître

– Publicité –



La série la plus célèbre de Netflix, les suppositions ont raison, Money Heist (alias La Casa de Papel) Saison 5. Qu’en est-il? Lire l’article.

La saison 5 de Money Heist (alias La Casa de Papel) sera disponible pour le public sur Netflix au cours de la prochaine année. Récemment, nous avions parcouru la saison 4 de l’émission sur Netflix. Sans aucun doute, après la dernière saison du spectacle, il devient l’un des spectacles les plus attendus et les plus appréciés de tous les temps.

Nous savons que la pandémie de coronavirus a retardé presque tous les projets à venir. Money Heist est juste un autre spectacle pour suivre le même modèle. Le tournage de l’émission a été arrêté en raison de la pandémie.

Date de sortie de la saison 5 de Money Heist

Quand sortira-t-il maintenant? Les créateurs et réalisateurs de l’émission ont confirmé que la cinquième saison de l’émission serait sortie au mois d’avril 2021.

The Cast of Money Heist Saison 5

Le casting de l’émission serait Úrsula Corberó comme Silene Oliveira, Pedro Alonso comme Andrés de Fonollosa, Paco Tous comme Agustín Ramos, Álvaro Morte comme Sergio Marquina, Miguel Herrán comme Aníbal Cortés, Esther Acebo comme Mónica Gaztambide, ltziar Ituño comme Raquel Murillo et Jaime Lorente comme Daniel / Ricardo.

Venons à la partie la plus attendue de l’article, The Plot. À partir de maintenant, les réalisateurs et les réalisateurs sont étroitement au courant de l’intrigue du prochain spectacle. Mais pourtant, rien ne pouvait empêcher les fans de se poser des questions sur l’intrigue.

Peu de complots légitimes planifiés par des fans sur Reddit ne sont que l’un des professeurs, Berlin et Lisbonne survivront. Les fans discutent également de la menace de mort pour le professeur. Comme dans la dernière scène, Alicia Sierra tenait un pistolet sur le professeur.

Money Heist Season 5 a beaucoup dans son sac. Pour en savoir plus et rester informé, restez connecté!

