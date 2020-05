Spinoff se dirige vers CBS All Access – / Film

Anson Mount, Rebecca Romijn, et Ethan Peck sont prêts à aller hardiment là où aucun homme n’est allé auparavant dans une nouvelle Star Trek série dérivée. Les trois acteurs, qui sont apparus dans la deuxième saison de Star Trek: découverte, sera le titre d’une nouvelle série CBS All Access appelée Star Trek: Strange New Worlds. Obtenez les détails ci-dessous.

Annonce de Star Trek Strange New Worlds

Selon Variety, CBS All Access a donné un ordre en série à Star Trek: Strange New Worlds, qui réunit le capitaine Christopher Pike (Anson Mount), le numéro un (Rebecca Romijn) et l’officier scientifique Spock (Ethan Peck) après leur apparition dans la deuxième saison de Discovery. Après avoir localisé le Spock manquant, cette saison s’est terminée avec le Discovery et son équipage plongés dans un avenir lointain tandis que Pike et l’équipage de l’Entreprise sont restés derrière. Cette nouvelle série suivra leurs aventures «dans la décennie précédant l’embarquement du capitaine Kirk à bord de l’U.S.S. Entreprise alors qu’ils explorent de nouveaux mondes autour de la galaxie. »

La nouvelle a été confirmée par une vidéo sur Twitter:

Alors que certains fans ont eu des chicanes (à ne pas confondre avec les tribbles) avec Découverte saison 2, ces trois acteurs étaient appréciés des fans, et de nombreux téléspectateurs espéraient un spin-off. Maintenant, ils en ont un – bien qu’en raison de la pandémie en cours, le calendrier de sa concrétisation est encore obscur.

randonnée vétéran Akiva Goldsman a écrit la première de la série basée sur une histoire de Goldsman, Alex Kurtzman, et Jenny Lumet. Tous les trois seront producteurs exécutifs de la nouvelle série, aux côtés de Henry Alonso Myers, Heather Kadin, Rod Roddenberry, et Trevor Roth.

« Quand nous avons dit que nous avions entendu l’amour des fans pour Pike, Number One et Spock lorsqu’ils sont montés à bord de » Star Trek: Discovery « la saison dernière, nous le voulions », a déclaré Kurtzman dans un communiqué. « Ces personnages emblématiques ont une histoire profonde dans le canon de » Star Trek « , mais beaucoup de leurs histoires restent à raconter. Avec Akiva et Henry à la barre, l’Enterprise, son équipage et ses fans sont prêts pour un voyage extraordinaire vers de nouvelles frontières dans l’univers ‘Star Trek’. «

Pour les non-initiés, le capitaine Christopher Pike est apparu dans la série originale des années 1960 pour un épisode, joué par Bruce Greenwood dans le J.J. Films Abrams, et est maintenant joué par Anson Mount (L’enfer sur roues). Le numéro un, le commandant en second de Pike, a été présenté dans le pilote initial de la série originale, mais n’est apparu qu’une poignée de fois avant que Romijn ne ressuscite le personnage l’année dernière. Et même si vous ne connaissez pas le fonctionnement interne de randonnée, Je suis convaincu que vous connaissez déjà Spock. Tout le monde connaît Spock! En parlant de cela: combien de temps avant que CBS All Access ne randonnée sitcom appelé Tout le monde connaît Spock?

Articles sympas du Web: