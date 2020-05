Hanovre en vogue pour la saison 2020-2021 – betanewsfr

Planifiez votre évasion dès maintenant pour une saison de succès primés et de nouvelles comédies musicales puissantes. Le Hanover Theatre and Conservatory for the Performing Arts a annoncé sa série Broadway 2020-2021, et vous allez vouloir prendre vos billets.

La série comprend sept émissions en tout (dont deux non encore annoncées), et les abonnés aux sept bénéficient des meilleurs avantages, des meilleurs prix et des meilleures places.

Abonnez-vous avant le 1er juin pour recevoir un certificat-cadeau de théâtre de 25 $. De plus, économisez jusqu’à 15% sur le prix des billets individuels (les abonnés étudiants économisent entre 98 $ et 219 $), reportez les paiements jusqu’au 15 septembre et profitez d’un plan de paiement sans intérêt. Économisez également sur un voyage coûteux dans la grande ville et partagez la joie du théâtre avec vos amis et votre famille dans l’un des meilleurs théâtres de Pollstar au monde.

En savoir plus sur la série, toutes les dates étant en 2021.

Blue Man Group

Quand: 14-17 janvier

Quoi: C’est tout ce que vous savez et aimez sur Blue Man Group: batterie de signature, moments colorés de créativité et comédie décalée. Les hommes sont toujours bleus, mais le reste est tout nouveau. Et c’est pour tous les âges.

Évadez-vous à Margaritaville

Quand: 28 au 31 janvier

Quoi: Bienvenue à Margaritaville, où les gens viennent pour s’évader et rester pour trouver quelque chose à quoi ils ne s’attendaient pas. « Escape to Margaritaville » est une comédie musicale avec des chansons originales et vos classiques Jimmy Buffett les plus aimés. Ne laissez pas la fête commencer sans vous.

CHATS

Quand: 25-28 février

Quoi: «CATS», le spectaculaire musical record d’Andrew Lloyd Webber qui a captivé un public dans plus de 30 pays et 15 langues, arrive à Worcester! Le public et les critiques redécouvrent cette comédie musicale bien-aimée avec une musique à couper le souffle, y compris l’une des chansons les plus prisées du théâtre musical, « Memory ». Gagnant de sept Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale, « CATS » raconte l’histoire d’une nuit magique où une extraordinaire tribu de chats se rassemble pour que leur bal annuel se réjouisse et décide quel chat va renaître.

La visite du groupe

Quand: 18-21 marsQuoi: La comédie musicale de Broadway à succès acclamé par la critique « The Band’s Visit » est lauréate de 10 Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale, ce qui en fait l’une des comédies musicales les plus gagnantes de l’histoire. Il est également lauréat d’un Grammy du meilleur album de théâtre musical. Dans cette histoire joyeusement décalée, située dans une ville qui sort des sentiers battus, un groupe de musiciens arrive perdu, à l’improviste. Sous le charme du ciel désertique, et avec une belle musique parfumant l’air, le groupe donne vie à la ville de manière inattendue et alléchante.

Méchantes filles

Quand: 22-27 juin

Quoi:Directement issue de Broad-way, «Mean Girls» est la comédie musicale à succès d’une équipe créative primée, dont l’écrivain Tina Fey («30 Rock»), le compositeur Jeff Richmond («Unbreakable Kimmy Schmidt»), le parolier Nell Benjamin («Legally Blonde») et le réalisateur Casey Nicholaw («Le Livre de Mormon»). Cady Heron a peut-être grandi dans une savane africaine, mais rien ne l’a préparée aux manières vicieuses de sa nouvelle maison étrange: la banlieue de l’Illinois. Bientôt, ce novice naïf tombe en proie à un trio d’ennemis lionisés menés par la charmante mais impitoyable Regina George. Mais lorsque Cady envisage un plan pour mettre fin au règne de Regina, elle apprend à la dure que vous ne pouvez pas traverser une reine des abeilles sans vous faire piquer.