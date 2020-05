Charlize Theron botte le cul dans une remorque pour la vieille garde

La vieille garde la bande-annonce est là, alors que Netflix a fait ses débuts le premier regard sur l’adaptation comique ce matin. Le film, basé sur la série comique de Greg Rucka et Leandro Fernandez, étoiles Charlize Theron comme Andy, qui dirige une équipe de soldats immortels qui protègent le monde mortel. Rucka a lui-même écrit le script de l’adaptation. Rejoindre l’équipe avec Theron sont Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts, et Chiwetel Ejiofor. Gina Prince-Bythewood gère les fonctions du directeur. Tu peux regarder La vieille garde bande-annonce ci-dessous.

La vieille garde pourrait être un énorme succès

« Mené par un guerrier nommé Andy (Charlize Theron), un groupe secret de mercenaires soudés avec une mystérieuse incapacité à mourir se sont battus pour protéger le monde mortel pendant des siècles. Mais lorsque l’équipe est recrutée pour entreprendre une mission d’urgence et leur des capacités extraordinaires sont soudainement exposées, c’est à Andy et Nile (Kiki Layne), le dernier soldat à rejoindre leurs rangs, d’aider le groupe à éliminer la menace de ceux qui cherchent à reproduire et à monétiser leur pouvoir par tous les moyens nécessaires. roman graphique acclamé The Old Guard de Greg Rucka et réalisé par Gina Prince-Bythewood (LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS), THE OLD GUARD est une histoire granuleuse, fondée et pleine d’action qui montre que vivre pour toujours est plus difficile qu’il n’y paraît. «

Cela a les ingrédients d’un hit massif pour le streamer. Avec un casting formidable, un crochet cool pour une prémisse et une sensation de gros budget, cherchez à ce que ce soit l’un des succès de l’été, en particulier avec le manque de théâtres ouverts au moment de ses débuts. Cela signifie qu’il devrait dominer la conversation pendant un certain temps. La vieille garde frappe Netflix le 10 juillet.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!