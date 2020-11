Handball 21 – Bande-annonce de lancement pour la sortie de demain

Nacon et Eko Software reviennent demain, vendredi, avec leur franchise de handball, qui franchira la prochaine étape de la série de simulation.

Avec Handball 21 le sport revient à l’ordre du jour. Sur la base des commentaires des fans de la franchise, Eko Software a développé une implémentation encore plus avancée et détaillée de l’un des sports les plus populaires. Avec de meilleurs graphismes, des animations de capture de mouvement et un gameplay amélioré, les joueurs ressentent toute l’excitation de leur sport préféré.

Pendant la période de verrouillage, lorsque les vrais matchs se jouent à huis clos, le nouveau titre offre une excellente occasion de vivre des matchs passionnants avec vos joueurs et équipes préférés. Handball 21 contient 129 équipes de huit ligues européennes avec un total de 2.299 athlètes officiels, tels que Nikola Karabatic, Fabian Wiede et Mikkel Hansen, qui ont été reproduits dans le jeu avec beaucoup de détails.

Caractéristiques de la matrice

Une quantité impressionnante de contenu officiel – avec 2299 joueurs officiels inclus dans le jeu

Un gameplay innovant qui représente le sport de manière réaliste, y compris une gestion tactique authentique

Plusieurs modes de jeu: Mon équipe pour créer votre propre équipe, mode Solo pour gérer une équipe de A à Z, mode Ligue pour lutter pour le plus grand trophée de tous et mode multijoueur pour les matchs entre amis

Une IA nouvelle et améliorée qui offre un défi même aux joueurs exigeants

En guise de petit avant-goût, la bande-annonce de lancement officielle est diffusée aujourd’hui.