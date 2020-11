Des images du jeu Daredevil annulées montrent ce qui aurait pu être un Arkham Asylum de l’ère PS2

Daredevil: The Man Without Fear était en développement au début des années 2000 sur Xbox, PlayStation 2 et PC, et a été annulé bien avant de voir le jour. Une poignée de bandes-annonces sont disponibles, et cela a fait l’objet d’une vidéo documentaire d’Unseen64 il y a quelques années, mais maintenant, une version de développement récemment révélée montre une image beaucoup plus claire de ce qui aurait pu être.

L’archiviste Andrew Broman a publié dix minutes de séquences du jeu Daredevil annulé, et il est remarquable à quel point il prédit des fonctionnalités que nous finirions par voir dans des jeux comme la série Batman: Arkham. La vision de détective de Batman, par exemple, est ici – bien que dans ce cas, elle représente les sens accrus de non-vision de Daredevil.

La construction de ces images est clairement très précoce – seule une poignée de niveaux est texturée et correctement jouable, et le jeu regorge d’animations maladroites et de mécanismes de jeu mal implémentés. Par exemple, Daredevil se déplace à travers la ville en glissant le long de fils électriques, à la manière de Tony Hawk, mais ces fils vous tueront si vous y restez trop longtemps.

Le jeu a peut-être été condamné depuis le début si les problèmes de gestion signalés sont quelque chose à résoudre, mais il y a au moins un noyau de quelque chose de bien ici – et au minimum, c’est un regard fascinant sur un peu d’histoire du jeu perdu.

