Haikyuu Saison 5 sortira en 2021 TheNationRoar

Haikyuu est une série qui suit l’histoire d’un lycéen nommé Hinata Shouyou. C’est un passionné de volleyball qui a observé un championnat national à la télévision. En conséquence, il rejoint son club scolaire. Heureusement, il a pu avoir cinq autres joueurs à ses côtés. Plus tard, selon l’anime, sa nouvelle équipe participe à la compétition. Mais le résultat était contre eux. Mais cela ne secoue pas sa confiance; au contraire, il jure de grandir dans le joueur le plus exceptionnel. Voyons maintenant ce qui est nouveau dans la saison 5.

Date de sortie: Quand sortira Haikyuu, Saison 5?

La nouvelle saison va sortir en juillet 2020. La date exacte n’a pas encore été confirmée. Mais il est supposé que la date de sortie pourrait être retardée en raison de la pandémie actuelle de Corona. Cela peut prendre du temps jusqu’à la prochaine déchirure et la saison 4 le 20 octobre.

Suite de la saison 4…

L’histoire a continué quand Karasuno est entré dans les ressortissants. La lutte et l’expérience qu’il acquiert de la lutte à travers le monde sont la figure centrale de la saison 5. Pendant ce temps, la seule alliance entre Hinata et Kageyama s’est transformée en une forte amitié. Maintenant, cela va aider à la fois eux et l’équipe à relever tous les défis.

Où regarder la version Dub en ligne: Saison 5

Crunchyroll est le support officiel pour regarder la série. Mais vous pouvez le trouver dans la version Subbed. Pour la version dub, vous devez attendre un peu la mise à jour de Netflix. Cependant, les téléspectateurs de Netflix au Royaume-Uni et aux États-Unis peuvent devoir attendre un peu plus longtemps que d’habitude. Les sorties des saisons 3 et 4 ne sont pas encore sur la plateforme. Actuellement, il n’y a aucune information sur le moment où ces deux saisons arriveront sur UK / US Netflix. Espérons que le troisième opus sera publié dans les prochains mois. Et vous n’avez pas à attendre longtemps.

Haikyuu est une série animée la mieux notée du studio d’animation japonais. L’adaptation est basée sur la série de mangas shonen, Shoyo Hinata. Pour plus d’informations, restez sur notre page et mettez-vous à jour.