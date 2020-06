– Publicité –



Après cinq saisons amusantes de la Fuller House redémarrage, la porte de Fuller House de Netflix est prête à fermer. Pour ses fans dévoués, la saison ne se terminerait certainement pas avec un câlin proverbial et un triple mariage à l’horizon pour notre meute de loups préférée.

(Jodie Sweetin), D.J. et Kimmy Gibbler (Andrea Barber) se préparent à épouser leur fiancé respectif. Cameron Bure et Andrea Barber disent adieu aux personnages qu’ils ont joué à l’écran pendant plus de 30 ans. À propos de la date de sortie de l’émission, Barber a déclaré qu’ils avaient terminé le tournage en novembre, alors le nœud émotionnel pour lui était de dire au revoir à son personnage ainsi qu’aux décors et aux personnes avec lesquelles nous travaillions tous les jours.

Triple mariage et stars de la finale de la série «Fuller House» reprenant leurs rôles

Il a également déclaré qu’ils ne sortiraient pas une autre saison de l’émission « Je suis vraiment excité pour tout le monde de voir ces derniers épisodes parce qu’ils sont si bons. Il y a tellement de bonté dans la période précédant la finale. Je suis également triste que cela se termine, et nous ne nous préparons pas pour une autre saison. «

Lorsqu’on lui a demandé comment il aimerait qu’on se souvienne de l’émission, il a spontanément répondu que «le le moment de la publication de ces épisodes est particulièrement émouvant, car les familles sont désormais coincées à la maison en raison de la pandémie en cours. Notre émission est une émission multigénérationnelle que les parents peuvent regarder avec leurs enfants.

Donc, j’espère que ces neuf derniers épisodes apporteront de la joie et de la légèreté et libéreront l’ennui que nous vivons tous ces jours-ci. Quelque chose que les parents peuvent vraiment apprécier regarder avec leurs enfants. Cela a toujours été l’héritage de Full house et Fuller House et j’espère que cela continue. «

Fuller House saison cinq premiers ministres sur 5e Mardi de juin sur la plateforme de streaming vidéo en ligne Netflix. Alors n’oubliez pas de rattraper son retard sur la dernière et dernière saison de l’émission

