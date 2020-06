Les dessins animés de Looney Tunes évitent les armes à feu pour Elmer Fudd, Yosemite Sam / Film

Le lancement du nouveau service de streaming de WarnerMedia HBO Max est venu avec une charge de Looney Tunes Cartoons, un redémarrage des courts métrages d’animation classiques de Warner Bros qui jouaient dans les salles de cinéma jusqu’à ce qu’ils deviennent un incontournable de la programmation de dessins animés pour enfants à la télévision syndiquée. Le nouveau Looney Tunes Cartoons sont un retour impressionnant et délicieux à l’esprit comique intemporel de ces courts métrages originaux, mais il y a un élément des dessins animés classiques qui ne fera pas son retour.

Le nouveau Looney Tunes Cartoons ne donnera pas à l’ennemi juré de Bugs Bunny, Elmer Fudd, le fusil qu’il a utilisé pour chasser le wabbit wascally. Il en va de même pour Yosemite Sam, un autre adversaire fréquent de Bugs Bunny, qui ne brandira plus ses deux pistolets de cow-boy.

Producteur exécutif et showrunner Peter Browngardt a confirmé la décision Looney Tunes Cartoons éviter les armes à feu Le New York Times. Bien qu’il ne dise pas explicitement que cela répond aux préoccupations croissantes concernant la violence armée et appelle au contrôle des armes à feu aux États-Unis, il est clair que les créateurs veulent éviter de faire la lumière sur la violence armée alors qu’il y a eu tant de tirs dans les écoles. , des églises, des discothèques, des cinémas et presque partout où les gens se rassemblent.

Au lieu d’utiliser un pistolet pour traquer Bugs Bunny, les fans verront Elmer Fudd chasser le wabbit avec une faux, la lame que la personnification masquée de la mort brandit constamment. Pendant ce temps, Yosemite Sam peut être vu brandissant un crochet à herbe. Il y a aussi beaucoup d’autres armes traditionnelles que les personnages utiliseront, comme des canons, des enclumes, des pianos et de la dynamite. Comme le dit Browngardt: «Nous ne faisons pas d’armes à feu. Mais nous pouvons faire de la violence cartoony – TNT, le truc Acme. Tout cela était en quelque sorte protégé par des droits acquis. »

Malgré cette décision que de nombreux propriétaires d’armes à feu et défenseurs du 2e amendement condamneront et se moqueront sans aucun doute, Looney Tunes Cartoons ne sont pas adoucis pour les «flocons de neige». Les mêmes violences et conflits de dessins animés seront toujours là. Éditeur d’histoire Johnny Ryan ajoutée:

«Nous traversons cette vague d’intimidation, tout le monde doit être ami, tout le monde doit s’entendre. Looney Tunes »est à peu près l’antithèse de cela. Ce sont deux personnages en conflit, devenant parfois assez violents. «

Vous pouvez voir que la bataille entre Elmer Fudd et Bugs Bunny est toujours bien intacte dans ce court métrage:

Si cela ne vous convient pas, vous devriez peut-être vous rappeler qu’Elmer Fudd ne chassait pas toujours Bugs Bunny. Les premières itérations ont vu Fudd simplement essayer de prendre des photos de Bugs et même dire qu’il «aimait les wabbits», allant jusqu’à essayer d’adopter Bugs comme animal de compagnie. Donc, c’est à peine quelque chose à régler. Et si vous ne me croyez pas, j’ai regardé un tas de nouvelles Looney Tunes shorts, et il ne m’est même jamais venu à l’esprit que les armes avaient disparu jusqu’à ce que ce détail soit signalé. Il semblerait que la plupart des téléspectateurs ne s’en soient pas aperçus ou ne se soucient pas non plus, car il s’agit de la série la plus populaire sur HBO Max. C’est à quel point les dessins animés Looney Tunes sont capables de capturer l’esprit du short original.

Looney Tunes Cartoons sont disponibles sur HBO Max en ce moment et beaucoup d’autres sont en route.

