Guide d’impact de Genshin: Matériel dont vous avez besoin pour améliorer votre personnage et vos armes

Genshin Impact a une longue liste de personnages, d’armes, de devises et de ressources. Ces ressources peuvent sembler abondantes au début, car les nouveaux joueurs ne sont pas conscients de leur valeur. Si vous espérez atteindre le niveau 90 sur vos armes et personnages, vous devez savoir quelles ressources vous devriez commencer à collecter.

Ce guide vous apprendra tout ce qu’il faut pour améliorer un personnage et une arme à son potentiel maximum.

Coût matériel pour les mises à niveau dans Genshin Impact

Dans une vidéo publiée par Food puis Games, vous pouvez voir les graphiques et les chiffres exacts des matériaux nécessaires pour améliorer les personnages et les armes à leur niveau maximum.

Améliorations des personnages

En regardant le graphique ci-dessus nous dit clairement une chose, les mises à niveau nécessitent une quantité absurde de Mora. Pendant ce temps, le processus de mise à niveau d’un personnage est divisé en deux sections, talents et niveaux de personnage.

Vous pouvez améliorer les niveaux des personnages qui augmenteront leurs statistiques, et vous pouvez améliorer leurs talents, ce qui augmentera leurs dégâts et leurs sorts.

Chacune de ces choses nécessite un assemblage d’articles que vous auriez besoin de collecter dès le début. C’est exactement pourquoi les vétérans du jeu conseillent aux nouveaux joueurs d’être prudents avec leurs ressources.

Vous auriez besoin d’investir près de 5 millions de Mora sur un personnage, et le coût de chaque mise à niveau nécessite des objets supplémentaires rares. Hero’s Wit et d’autres objets plus communément appelés verts ou bleus illustrant la rareté de l’objet. Les objets verts sont communs tandis que les violets sont rares.

Améliorations d’armes

Passer au côté des armes des choses, les améliorer jusqu’au niveau 90 est également possible. Seules quelques armes de bas niveau valent la peine de s’accrocher, tandis que les armes 4 et 5 étoiles devraient être l’objectif de chaque joueur. La plupart des armes 3 étoiles ne sont que du fourrage, alors gardez cela à l’esprit avant d’engager des ressources pour de telles armes.

Maintenant, la mise à niveau d’une arme 4 et 5 étoiles vous obligera à dépenser environ 750K Mora et 1,31 million de Mora, respectivement. C’est un grand nombre, et cela ne fait que rendre Mora encore plus précieux qu’il ne l’était déjà auparavant.

Les minerais mystiques ne peuvent être gagnés que lors d’événements, dans des coffres au trésor ou forgés. Maximiser une arme 4 ou 5 étoiles respective nécessiterait 606 et 907 minerais mystiques, respectivement.

