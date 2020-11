Eric Bischoff révèle que le film biographique de Hulk Hogan « n’est pas une affaire terminée »

Netflix

Eric Bischoff a révélé que le prochain biopic Hulk Hogan de Netflix est toujours en développement et n’est pas conclu.

Il a été largement rapporté que la star de Thor, Chris Hemsworth, incarnerait « The Hulkster » dans un prochain projet Netflix réalisé par Todd Phillips de Joker. Cependant, Bischoff, qui est également l’un des producteurs exécutifs du projet, a maintenant admis (lors de l’émission After 83 Weeks with Christy Olson) que beaucoup de ces déclarations semblent avoir pris de l’avance sur le film lui-même. En fait, une grande partie des informations sur la fonctionnalité n’était même pas censée faire la presse.

Selon les propres mots de Bischoff:

« Les informations sur ce film n’ont jamais été censées faire la presse, bien que Chris ait fait quelques interviews et fait des références très larges au projet … il n’y a pas de déclaration officielle. »

L’ancien président de la WCW a ensuite ajouté que le film Hogan n’était « pas un accord fait par aucun effort d’imagination. »

Il a révélé:

« Le projet est encore techniquement en développement, ce qui signifie qu’il n’est pas programmé pour la production. Il n’y a pas de casting en cours. Il n’y a pas de planification en cours. Il est encore, je dirais, dans les derniers stades de développement. Donc, ce n’est pas fini par J’aurais aimé que ce soit le cas, car je serais à la recherche d’un nouveau camion. Mais ce n’est pas le cas. «

Ces derniers temps, Hemsworth a parlé de sa préparation pour le rôle de l’ancien champion de la WWE « The Immortal », ce qui a amené beaucoup à croire que le projet se dirigeait presque certainement vers Netflix dans le futur. La star australienne a noté dans une interview avec Total Film:

« Comme vous pouvez l’imaginer, la préparation pour le rôle sera incroyablement physique. Je vais devoir mettre plus de taille que jamais auparavant, encore plus que je n’en ai mis pour Thor. Il y a l’accent ainsi que la physicalité et le attitude. »

Pourtant, les nouveaux commentaires de Bischoff semblent suggérer que le long métrage de Hemsworth pourrait être encore loin. Il a également révélé que la crise sanitaire mondiale actuelle a également rendu difficile la réalisation du film: