GTA V débarque sur la PS5 et la Xbox Series X en 2021 et avec une version remastérisée

Rockstar Games, le studio qui a réalisé la série des Grand Theft Auto et aussi du célèbre Red Dead Redemption vient d’annoncer la sortie d’une version remastérisée de GTA V et sa version online sur les consoles nextgen de Sony et de Microsoft en 2021.

Cette information a également été confirmée par Sony lors d’une conférence sur les nouveaux titres qui sortiront sur la PS5. Même chose pour Microsoft avec ces prochaines nouveautés sur la Xbox Series X.

Une version de GTA V optimisée pour les deux consoles

Rockstar Games a donc annoncé que le jeu ainsi que sa version multijoueur en ligne profiteront d’une mise à jour niveau graphisme bien entendu et également du côté des contenus.

Les joueurs pourront ainsi profiter du jeu avec les incroyables performances des nouvelles consoles que promettent les constructeurs.

Du côté de Sony, le géant japonais a quant à lui indiqué qu’à l’occasion de cette version remastérisée, ses abonnés au service de la PlayStation Plus auront un accès gratuit à GTA Online et en plus ceux qui ont déjà acheté le jeu sur la PS4 l’auront gratuitement sur la PS5.

Pour couronner le tout, un million de dollars de GTA Online seront offerts aux joueurs sur PS4.

En ce qui concerne les nouveautés dans le jeu, ni les constructeurs ni Rockstar Games pour l’heure n’ont encore donné plus de détails.