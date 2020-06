Rift Apart Révélé, Gameplay Montré

Cliquet & Clank partent pour une aventure interdimensionnelle Ratchet & Clank: Rift Apart, le prochain chapitre de la série bien-aimée d’Insomniac Games. Insomniac a montré la révélation de la PS5 d’aujourd’hui de manière spectaculaire, en montrant cela ainsi que la prochaine Homme araignée, Miles Morales.

Insomniac a montré à la fois une bande-annonce cinématographique et un aperçu du gameplay de Ratchet & Clank: Rift Apart, y compris un teaser rapide de la paire se séparant et Clank rencontrant un lombax féminin dans une dimension différente. Peu d’autres détails sont connus à part le fait qu’il utilisera la technologie PS5 et les capacités DualSense uniques d’une manière que seuls les jeux PlayStation 5 peuvent.

Insomniac promet plus d’informations sur Ratchet & Clank: Rift Apart A l’avenir.