Marvel Unlimited Black Storytellers Comics disponible gratuitement – / Film

Pour le reste du mois, Marvel Unlimited a rassemblé une sélection numérique gratuite de bandes dessinées d’écrivains et d’artistes noirs, y compris des Vita Ayala, Roxane Gay, Brian Stelfreeze, Homme de méthode, Charlamagne tha Dieu, Ta-Nehisi Coates, et bien d’autres, avec des personnages dont Panthère noire, Deathlok, Coeur de pierre, Shuri, et d’autres.

Marvel Unlimited vient de mettre à disposition gratuitement un tas de bandes dessinées d’écrivains et d’artistes noirs, ici. «Les voix, les créateurs et les personnages noirs font partie intégrante de l’histoire de Marvel. Ces bandes dessinées visent à célébrer leurs héritages, qu’ils remontent à des décennies ou seulement cette année », a déclaré un communiqué de Marvel. Vous pouvez également accéder aux titres en téléchargeant ou en mettant à jour l’application Marvel Unlimited pour iOS / Android et en cliquant sur «Free Comics» sur la page de destination. Voici une liste complète des titres:

Et voici une ventilation de ces titres:

Par une liste d’étoiles comprenant Vita Ayala, Roxane Gay, Brian Stelfreeze, Method Man, Charlamagne tha God, et plus encore! La série de podcasts acclamée de Marvel prend la page de MARVEL’S VOICES, un méga-one-shot mettant en vedette les X-Men, Killmonger, Moon Girl, Doctor Voodoo, et plus encore.

L’animatrice et journaliste Angélique Roché présente VOICES ici.

Pour en savoir plus, visitez Marvel.com pour lire des essais et des interviews de pionniers du divertissement, des histoires sur le fandom, l’histoire de la bande dessinée et des personnages préférés.

Le lauréat du National Book Award et auteur à succès du New York Times Ta-Nehisi Coates (entre le monde et moi) fait équipe avec la poète primée Yona Harvey (Hemming the Water) sur cette histoire de Harlem avec Luke Cage, Misty Knight, Storm et Collecteur.

Black Panther’s Crew dévoile la vérité derrière la mort d’un militant décédé dans des circonstances mystérieuses. Le détective Misty Knight doit affronter la communauté qu’elle a longtemps protégée et servie, mettant en lumière la corruption et la dissimulation de l’injustice.

Walker et Greene forment un duo dynamique sur POWER MAN AND IRON FIST 2016, ramenant les Heroes for Hire d’origine sur leur territoire!

Rencontrant des méchants classiques comme Cottonmouth et Black Mariah (ainsi que de nouveaux alliés comme Captain Marvel et Black Cat), cette course rétro présente certains des mêmes atouts que Luke Cage et la série d’équipe originale de Danny Rand, POWER MAN ET IRON FIST (1978).

Cette anthologie développe le mythe de BLACK PANTHER de Coates (2016), offrant une origine aux nombreux personnages introduits dans sa course monumentale.

Yona Harvey se concentre sur l’histoire de Zenzi, la révolutionnaire politique qui a aidé Changamire dans la rébellion populaire pour Wakanda.

La romancière Roxane Gay (Bad Feminist, Hunger) se concentre sur la rencontre et l’épanouissement de la romance d’Ayo et d’Aneka, d’anciens membres de la Dora Milaje, qui deviendront leur propre force pour de bon comme les Midnight Angels.

Légende du monde de la bande dessinée et de la télévision (Static Shock), l’héritage de Dwayne McDuffie est celui de la représentation.

Dans DEATHLOK (1990), McDuffie, Cowan et l’artiste Butch Guice ont créé un tout nouveau Deathlok dans Michael Collins, un programmeur informatique pacifiste qui a été involontairement transformé en cyborg par son employeur.

McDuffie et Cowan ont suivi cette séquence avec DEATHLOK (1991), poursuivant l’histoire de Collins dans «The Souls of Cyber-Folk», une référence directe à l’écrivain W.E.B. Du Bois ’Les âmes du folk noir.

Le poète Ewing a fait ses débuts dans Marvel sur IRONHEART en 2018, laissant sa marque sur l’un des nouveaux héros de Marvel!

Dans la première série solo d’Ironheart, Riri Williams subit des pressions pour intensifier son jeu lorsqu’un groupe de leaders mondiaux est pris en otage par l’un des anciens ennemis de Spider-Man. Teen Riri est peut-être encore relativement nouvelle dans le concert de vengeance blindée (voir: INVINCIBLE IRON MAN 2016), mais elle est ingénieuse au niveau du génie.

La prolifique série de 62 numéros de Priest sur BLACK PANTHER (1998) était pleine de satire sociale et politique, un examen des grandes différences entre l’expérience africaine et afro-américaine. Que se passe-t-il lorsque T’Challa, fier roi d’un pays africain séparatiste, se retrouve à vivre l’expérience des Noirs américains lors d’une mission diplomatique à New York?

Cette course colossale a également été remarquable pour présenter la Dora Milaje, la force guerrière entièrement féminine qui est la gardienne et les soldats du Royal. Pour beaucoup, la course de Priest est la Black Panther définitive, et a été collectée sur plusieurs volumes, en commençant ici.

Qui est le Blue Marvel? Adam Brashear est un prodige scientifique qui est devenu un réacteur anti-matière humaine à la suite d’une expérience. Après avoir servi dans le Corps des Marines des États-Unis, il allait devenir le héros le plus célèbre de l’Amérique … jusqu’à ce que sa race soit révélée.

L’écrivain et acteur Grevioux fait équipe avec les artistes Andrews, Broome et Castro, pour l’origine de Blue Marvel dans ADAM: LEGEND OF THE BLUE MARVEL. Apprenez la vérité derrière le long hiatus d’Adam, une histoire cachée qui s’étend sur des décennies.

Le scribe principal Coates accueille à bord des artistes préférés des fans Acuña et Bartel pour lancer Black Panther dans l’espace!

Pendant des années, T’Challa a repoussé les envahisseurs de sa patrie, protégeant le Wakanda de tout, des gouvernements ingérents aux dieux perdus depuis longtemps. Maintenant, il découvrira que Wakanda est beaucoup plus grand qu’il ne l’avait jamais rêvé. À travers le vaste Multivers se trouve un empire fondé au nom de T’Challa… mais pas dans ses valeurs.

Okorafor (Lagoon, Who Fears Death) est un romancier nigérian-américain qui écrit «des environnements futuristes africains depuis plus d’une décennie». Cet amour et cette expertise du futur africain l’ont amenée à écrire la première série solo de Shuri.

La sœur techno-whiz de Black Panther doit prendre le pouvoir après la perte de son frère dans une mission spatiale (voir: BLACK PANTHER 2018) … et même si Shuri est la plus heureuse dans un laboratoire, une nation sans chef est vulnérable.

Qui est Mosaic?

Le scénariste et romancier Thorne (Star Trek: Deep Space Nine) s’est associé à l’artiste Spider-Man Randolph pour répondre exactement à cela dans cet arc d’origine.

Morris Sackett, joueur de basket-ball professionnel et célébrité de renommée mondiale, acquiert des capacités extraordinaires, au détriment de son propre corps. Imprégnée de la capacité de sauter d’une personne à l’autre comme un fantôme, Mosaic contrôle les corps et les souvenirs de ceux qu’il habite. Mais avec sa propre forme détruite, l’athlète superstar unique dépend des autres pour survivre.

Le scénariste, réalisateur et producteur Hudlin (Django Unchained) a suivi une série préférée des fans sur BLACK PANTHER (2005) avec cette série limitée avec la Sentinelle de la Liberté.

Découvrez l’histoire complète de la rencontre entre Captain America et puis Black Panther, T’Chaka. Cette aventure de la Seconde Guerre mondiale commence du point de vue de Gabe Jones, un jeune cadet de l’équipage de combat de Nick Fury. Mais avant que tout le monde ne s’unisse pour vaincre la racaille nazie, T’Chaka a quelques «mots» avec Cap, une confrontation impressionnante de Cowan qui éclabousse le numéro 1.

Stylo Okorafor et Covington (Creed) BLACK PANTHER – LONG LIVE THE KING, une première série numérique opposant T’Challa à ses propres monstres métaphoriques… et physique aussi!

Situé dans le monde de BLACK PANTHER de Coates, le roi de Wakanda doit reconstruire une nation à la suite de la révolution, mais un siège de terreur fait souffrir avant de progresser.

Introduit pour la première fois dans « Panther’s Rage » de 1973, Killmonger est depuis longtemps l’un des ennemis les plus persistants de T’Challa, fondé sur une mission juste pour renverser, sinon renverser, le trône de Wakanda.

Author Hill présente un autre regard sur les motivations de Killmonger dans cette série 2018. Bien avant de devenir «Killmonger», il était un garçon connu sous le nom de N’Jadaka, un enfant qui a été volé à son domicile et qui n’a enseigné que les cruautés du monde. Un garçon qui ne connaissait la Panthère noire que comme un conte de fées. Jusqu’à…

Rodney Barnes (The Boondocks) défie Sam Wilson comme jamais auparavant dans cette course en solo avec le Avenger aviaire.

Après SECRET EMPIRE, Sam quitte son rôle de Captain America pour construire son héritage, cette fois accompagné du protégé Rayshaun Lucas, AKA Patriot. Frappant les rues de Chicago, Falcon et Patriot sont prêts et prêts à défendre ses citoyens… jusqu’à ce que la menace mystique de Blackheart émerge avec un programme sinistre, qui a infecté le leadership de la ville.

Lisez FANTASTIC FOUR (1998) # 550 pour la course de McDuffie sur la première famille de Marvel!

Au lendemain de la première GUERRE CIVILE surhumaine, McDuffie se rapproche de l’artiste Paul Pelletier, entraînant l’équipe dans une ère qui bascule les fondations du noyau quatre. Alors que Reed Richards et Sue Storm se retirent pour régler leurs problèmes, la Chose et la Torche Humaine sont laissées pour maintenir le fort … avec un peu d’aide de Black Panther et Storm.

L’artiste Billy Graham a propulsé le script de l’écrivain Don McGregor à des sommets révolutionnaires avec son travail sur « Panther’s Rage », un numéro de dix-huit numéros de 1973 qui mettait en vedette T’Challa, son amoureuse américaine, Monica Lynne, et présentait Killmonger. S’adressant à son époque, cette histoire présente un moment historique de la narration de Marvel.

Dans les numéros 19-22, offerts gratuitement dans MU, Black Panther s’est heurté à des flics tordus et au KKK. Cette bataille audacieuse a bondi de la page, chargée de symbolisme visuel, vivante de poids et de mouvement. Le numéro 21 est également un chapitre historique: Black Panther brandit une croix en feu pour éliminer ses ravisseurs du Klansmen.

Qui appelez-vous lorsque la bataille de Super Héros a détruit votre maison, votre entreprise ou un pâté de maisons entier? CONTRÔLE DES DOMMAGES, duh!

McDuffie présente une série de personnages étranges dans cette série qui suit un personnel de bureau dont la seule mission est de garder les choses propres et bien rangées après une catastrophe surhumaine. Des camées à gogo dans cette méta-lecture, pleine de blagues Marvel.

Pour les vrais croyants de tous âges! L’écrivain et animateur Magruder présente la magie, les monstres et plus encore, dans cette série en équipe avec Mme Marvel, The Unbeatable Squirrel Girl, America Chavez et Ghost-Spider!

Kamala Khan et Doreen Green font appel à des renforts surpuissants contre la sorcière Morgan Le Fay… qui a mis en place un plan pour transformer la maison des Inhumains de New Attilan en New Camelot! Miles «Spider-Man» Morales, l’Inhuman Inferno et l’ancien S.H.I.E.L.D. l’agent Daisy Johnson se joint également à la mêlée.

Morales et Baker découvrent l’histoire secrète derrière le premier Black Captain America, un soldat et vétéran nommé Isaiah Bradley. Dans TRUTH: RED, WHITE AND BLACK (2003), l’origine choquante de ce héros des années 40 est révélée. La seule différence entre Bradley et Steve Rogers? La couleur de leur peau.

L’histoire d’Isaïe reflète le monde réel dont il est issu – «le racisme dans l’armée, l’expérience Tuskegee, le Black Panther Party et même l’héritage d’Henrietta Lacks». (L’héritage d’Isaïe Bradley: le premier capitaine noir d’Amérique)

