Grey’s Anatomy : Sandra Oh s’exprime à nouveau sur son retour en tant que Cristina Yang dans la série médicale

in

Après son départ avec la saison 10 de Grey’s Anatomy, l’interprète de la figure emblématique de la série, Cristina Yang, a été approchée à plusieurs reprises pour son retour dans la série. Sandra Oh est revenue sur le fait de donner vie à son personnage dans une récente interview.

Grey’s Anatomy devrait revenir sur les écrans des fans à la fin du mois de septembre avec sa dix-huitième saison, après une vague de rumeurs suggérant l’annulation de la longue série qui a débuté en 2005.

La série de la chaîne ABC est considérée comme le plus grand drame médical de la télévision. Un succès qui se reflète dans les 17 saisons que compte Grey’s Anatomy, non seulement pour la richesse de son scénario mais aussi pour la qualité d’interprétation de chacun des personnages qui font la vie entre les murs du Grey Sloan Memorial Hospital.

Au fil des ans, de nombreux personnages ont emprunté les couloirs de Grey Sloan. La plupart d’entre eux sont devenus les favoris des fans. Un exemple est le Dr Cristina Yang, le personnage emblématique joué par Sandra Oh depuis le premier épisode de Grey’s Anatomy jusqu’à la dixième saison.

Dans la série Grey’s Anatomy, Cristina Yang a réussi à s’immiscer dans le cœur des fans de la série médicale. A tel point qu’elle est actuellement le personnage le plus acclamé par les téléspectateurs qui, entre les saisons, ne perdent pas de temps et commencent à spéculer sur son retour.

Alors que les fans attendent le retour de la saison 18 de Grey’s Anatomy le 30 septembre, le “retour” de Sandra Oh dans le rôle de Cristina Yang dans la série est à nouveau au centre des préoccupations des téléspectateurs, qui en ont fait une tradition.

Sandra Oh a confirmé une fois de plus que Cristina Yang et Grey’s Anatomy sont du passé

Après son départ du drama, Sandra Oh a été active dans plusieurs projets. Chez Netflix, elle vient de sortir The Chair, la nouvelle comédie de la plateforme qui a été présentée en avant-première cette semaine. Et à ce sujet, dans une nouvelle interview, elle a clairement indiqué qu’elle n’aime pas regarder en arrière, lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait dans Grey’s Anatomy avec la saison 18.

La star a souligné à plusieurs reprises qu’elle ne souhaitait pas reprendre le rôle de Cristina Yang dans Grey’s Anatomy. Dans l’interview accordée cette semaine à E ! News, l’actrice a déclaré ce qui suit :