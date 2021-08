Commissaire Montalbano saison 14 : intrigue, casting, ce vous devez savoir sur les nouveaux épisodes sur France 3

Bonne nouvelle pour les fans de la série « Commissaire Montalbano » puisque la saison 14 débarque sur France 3. En effet, pour terminer en beauté ce week-end, la chaine a décidé de diffuser le premier épisode de cette saison ce dimanche 22 août à 21H05 et le deuxième pour le 29 août prochaine. De quoi ravir les téléspectateurs qui sont surement très nombreux à avoir attendu cette diffusion depuis la fin de la précédente saison. Pour l’occasion et avant d’entamer ces nouveaux épisodes, nous avons décidé de vous faire un petit tour d’horizon sur ce qu’il faut savoir sur la suite de la série policière avec Luca Zingaretti.

« Commissaire Montalbano », c’est quoi l’histoire ?

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le titre, il s’agit d’une série policière et judiciaire italienne créée par Andrea Camilleri (La Scomparsa Di Pato). Le titre existe depuis mai 1999 en Italie puis France 3 a commencé à le diffuser depuis septembre 2000.

Sinon, l’histoire de la série « Commissaire Montalbano » nous emmène dans la ville imaginaire sicilienne de Vigata et ses environs. C’est là que nous sommes amenés à suivre les passionnantes enquêtes de Montalbano, un commissaire sombre, mais attachant et surtout doté d’une rare intuition. Et pour résoudre les crimes, notre brillant enquêteur peut compter sur une équipe haute en couleur (l’inspecteur Mimi et Fazio). Entre la prostitution, la drogue, les organisations mafieuses, les crimes passionnels, Montalbano et son équipe de choc embarquent les téléspectateurs dans leurs périlleuses enquêtes avec une bonne dose d’humour.

Quels épisodes verra-t-on ?

Composée de 2 épisodes, cette quatorzième saison promet beaucoup de surprise, d’action et de rebondissement. Deux épisodes adaptés de trois œuvres de Camilleri et de Salvo amato (Livia Mia, Il vecchio ladro et La rete di protezione) par Francesco Bruni, Salvatore De Mola ainsi que Leonardo Marini. Au programme de cette soirée et de la semaine prochaine :

Épisode 1 – « Mon Salvo bien aimé » diffusé ce soir, le 22 août 2021

Tout commence par la découverte du corps sans vie d’une jeune femme dans le bâtiment des archives, où elle était employée. Elle n’avait en outre aucune raison de se trouver dans les locaux, car le bâtiment a été fermé en raison des travaux. De plus, le ou les assassins ont pu réussir à quitter les lieux sans laisser de traces, pas même une goutte de sang de la victime sachant que leurs vêtements en étaient probablement recouverts. En parallèle, le commissaire Montalbano doit également gérer une autre affaire plus personnelle, celle de Pasquale, le fils de son employée de maison. En effet, ce dernier est lié à un cambriolage d’une villa dont il se dit être totalement innocent. Montalbano sent évidemment que quelque chose ne va pas avec cette affaire et prolonge la garde à vue du jeune homme.

Épisode 2 – « Un réseau de protection » diffusé le 29 août 2021

Durant un tournage à Vigata, Mimi est attiré par le charme fou de la fiancée du réalisateur et commence alors à la séduire. Pour éviter que cette situation n’engendre un incident diplomatique, Montalbano doit intervenir. Cependant, le commissaire a aussi une autre affaire urgente à régler, car en rangeant son grenier, l’ingénieur Ernesto Sabatello a trouvé une série de films Super-8 tournés par son père entre 1973 et 1978. Rien de bien méchant jusque-là, mais ce qui est très étrange, c’est que l’homme en question a filmé le même jour et le même mois, le même morceau de mur. Que cache alors ce mur qu’il a filmé ? Une question à laquelle Montalbano devra répondre. Sauf qu’il devra aussi s’occuper en parallèle de deux hommes masqués qui viennent de pénétrer dans une école pour y semer la terreur.

🔍 Pour résoudre les enquêtes, il allie le charme et l'autorité ! Le commissaire Montalbano est de retour dimanche à 21.05 ! 🇮🇹 pic.twitter.com/VRTaWXTBOI — France 3 (@France3tv) August 20, 2021

Qui verra-t-on au casting de cette saison ?

Pour rassurer les fans, l’ensemble du casting principal sera de retour dans ces deux épisodes. Luca Zingaretti reprend son rôle dans la peau du Commissaire Salvo Montalbano, Cesare Bocci dans le rôle de Mimi Augello, Peppino Mazzotta dans celui de l’inspecteur Giuseppe Fazio, Angelo Russo dans la peau de Catarella et Sonia Bergamasco dans le rôle de Livia.

Voilà donc ce que nous réservent ces deux nouveaux épisodes. Donc, si vous êtes fans de la série « Commissaire Montalbano », rendez-vous ce soir sur France 3 à 21H05 pour découvrir le premier épisode de la saison 14.