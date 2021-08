Bridget Jones sur France 2 : Pourquoi les femmes aiment toujours autant Bridget Jones ?

Quand Le Journal de Bridget Jones est sorti en 2001, il a connu un énorme succès, principalement auprès des femmes de 20 ou 30 ans, mais aussi auprès d’un public beaucoup plus large. Il est juste de dire que l’auteur du roman original, Helen Fielding, a conçu son livre et ses personnages en pensant principalement à un public féminin. Le Journal de Bridget Jones est basé sur Orgueil et Préjugés, jusqu’à l’utilisation du nom de Mark Fitzwilliam Darcy pour l’un des principaux intérêts amoureux. Le film a réussi à faire ce que peu d’adaptations de livres au cinéma peuvent faire, c’est-à-dire donner vie aux personnages littéraires sur grand écran d’une manière telle que peu de gens ont pu trouver à redire.

Renée Zellweger a parfaitement interprété le rôle de Bridget, une trentenaire anglaise de la classe moyenne qui semble être perpétuellement célibataire et toujours au régime. Bien qu’en tant qu’Américaine, son casting ait fait sourciller au départ, elle a reçu de bonnes critiques et a même été nommée aux Oscars pour son rôle. Colin Firth a accepté d’interpréter le rôle de Mark Darcy après avoir joué M. Darcy dans l’adaptation d’Orgueil et préjugés par la BBC, et Hugh Grant a joué Daniel Cleaver, le patron lisse, narquois et incroyablement charmant de Bridget. Bridget Jones bénéficie également d’une solide distribution de soutien, notamment Sally Phillips, Jim Broadbent et Gemma Jones. Réalisé par Sharon Maguire, à partir d’un scénario de Fielding, Andrew Davies et Richard Curtis, Bridget Jones’s Diary était drôle, sentimental, doux, mais aussi nerveux. En bref, c’est le genre de “film de nana” que le public cible attendait.

Bridget avait des défauts ; elle fumait, elle buvait, elle cherchait l’amour et essayait d’être mince, mais en même temps, elle était forte, confiante et, lorsqu’elle était trompée par Daniel et blessée par Mark, elle n’avait pas peur de garder la tête haute et de dire qu’elle ne voulait d’aucun des deux. Bien sûr, son cœur a toujours appartenu à Mark Darcy, et le film a connu son happy end lorsque les deux se sont embrassés dans une rue de Londres recouverte de neige.

Le Journal de Bridget Jones ( bande annonce VF )

Lire cette vidéo sur YouTube

Une suite a été commandée, basée sur le deuxième roman de Fielding, et Bridget Jones : L’âge de raison est sorti en 2004, réunissant le casting original. Comme beaucoup de suites, L’âge de raison n’a pas été à la hauteur du premier film. Bien qu’il ait été un succès commercial, il a été un désastre critique, et ceux qui ont fait le déplacement jusqu’au cinéma ont été généralement déçus par le film, eux aussi. Alors que le premier film présentait un scénario et des personnages auxquels beaucoup pouvaient s’identifier, L’âge de raison est devenu trop idiot, trop farfelu dans son intrigue et trop burlesque. Peu de femmes d’une trentaine d’années peuvent s’identifier au fait d’être envoyées en Thaïlande pour travailler et d’être ensuite arrêtées pour trafic de drogue, alors que beaucoup pouvaient trouver beaucoup de points communs avec Bridget dans le premier film – de son anxiété face à son poids à l’amour profond qu’elle porte à ses amis. Malheureusement, la franchise Bridget Jones semble s’être terminée sur une note plutôt boiteuse.

Bridget Jones 2 - l'âge de raison ( bande annonce VF )

Lire cette vidéo sur YouTube

Sauf que ensuite, elle est de retour. Plus de dix ans après sa dernière apparition sur nos écrans, Bridget Jones est toujours perpétuellement célibataire, lutte toujours pour rentrer dans ses jeans et est toujours aussi amoureuse de Mark Darcy. Il se trouve aussi qu’elle est enceinte. Bridget Jones Baby réunit à nouveau Zellweger et Firth, ainsi que les seconds rôles, mais sans Grant, qui n’aimait pas du tout le scénario original et s’est retiré du projet. Après que Beeban Kidron ait réalisé Edge of Reason, Sharon Maguire revient pour réaliser ce troisième volet, avec un scénario de Fielding, Dan Mazer (Bruno, Borat) et Emma Thompson (qui a réécrit le scénario après le départ de Grant). Thompson rejoint également le casting dans le rôle de l’obstétricien de Bridget, ainsi que Patrick Dempsey dans le rôle de Jack Qwant, l’amant d’un soir de Bridget et possible père du bébé susmentionné. Mark Darcy est l’autre option possible pour le père et, bien sûr, les deux costumes deviennent liés pour l’affection de Bridget. Soyons francs : il n’y aurait pas de Bridget Jones sans triangle amoureux.

La nouvelle d’un troisième film de Bridget Jones a été accueillie avec scepticisme et sans grande excitation. Après l’échec du deuxième film et une si longue absence, beaucoup ont eu l’impression que Bridget Jones n’avait plus sa place dans nos vies. Le public cible des deux premiers films a évolué ; beaucoup de ceux qui avaient une vingtaine d’années en 2001 sont aujourd’hui mariés et ont des enfants, ou sont installés dans une carrière, avec des hypothèques et d’autres responsabilités – ou tout cela à la fois. Un troisième film Bridget Jones pourrait-il vraiment fonctionner, alors que l’impression qui nous est restée après L’Âge de raison était que Bridget ne parviendrait jamais à grandir ?

La réponse courte est oui, ça marche, et ça marche plutôt bien. D’accord, Bridget lutte toujours contre son poids, et elle passe toujours son anniversaire en pyjama, à manger du gâteau et à boire du vin, mais elle a grandi, elle a changé, et ce qu’il y a de bien dans Bridget Jones’s Baby, c’est que même si Bridget est légèrement plus discrète, et plus concentrée sur sa carrière, elle est toujours la même femme adorable qui ne semble jamais y arriver. L’humour est parfois stupide, certaines blagues sont dignes d’un grognement, et la fin du film est entièrement prévisible, mais dans l’ensemble, le film est très amusant et, de manière assez surprenante, il reprend ce qui nous a fait aimer le premier film. C’est-à-dire qu’il exploite et présente une vie à laquelle nous pouvons tous nous identifier, surtout les femmes.

BRIDGET JONES BABY – Bande Annonce VF Officielle – Renée Zellweger (2016)

Lire cette vidéo sur YouTube

Ne vous y trompez pas, ce film s’adresse aux femmes entre 30 et 50 ans, à celles qui doivent choisir entre une carrière et des enfants (et oui, il est pratiquement impossible d’avoir les deux lorsque les enfants sont encore petits). Des femmes qui regardent leurs amies se marier et avoir des enfants, qui ne sont pas du tout convaincues si elles disent qu’elles ne veulent pas de tout cela, qui subissent sans cesse des réponses du type “vous n’avez pas encore rencontré le bon homme” lorsqu’elles disent qu’elles sont célibataires. Ce film est fait pour celles d’entre nous qui aimeraient peut-être avoir tout cela, mais qui refusent de se compromettre, de compromettre leur carrière ou leur intégrité pour l’obtenir. Pour ceux d’entre nous qui ne se sentent pas concernés par l’évolution rapide de leur lieu de travail, alors que de nouveaux employés plus frais et plus jeunes entrent en lice, ou pour ceux d’entre nous qui, assis avec leurs enfants à leurs pieds, regardent leurs amis célibataires avec envie, pensant que leur vie n’est qu’une grande fête. Mais surtout, ce film s’adresse à ceux d’entre nous qui n’ont pas perdu l’esprit et la joie de vivre qu’ils avaient à 21 ans. La lumière est peut-être un peu tamisée, mais elle est toujours là, et Bridget Jones Baby la ravive.

Le film soulève des questions intéressantes : 43 ans sont-ils trop vieux pour devenir mère pour la première fois ? Bridget est-elle vraiment une honte pour ne pas savoir qui est le père de son bébé ? Ou est-elle une femme qui profite de la vie, qui prend le contrôle de son corps et qui fait preuve de force et de ténacité dans sa détermination à élever son bébé, avec ou sans son père ? Pourrons-nous un jour cesser d’avoir besoin de l’approbation de nos parents ? (Les scènes entre Bridget, son père et sa mère sont très émouvantes). Le film offre également des moments sincères entre amis, bien que les seconds rôles soient terriblement sous-utilisés dans ce film.

Bridget Jones Baby a fait le choix audacieux de s’éloigner des grands changements de lieux que nous avions connus dans le deuxième film, et de la tentative d’une intrigue dramatique, mais cela fonctionne. La plupart de l’action étant centrée sur la vie londonienne de Jones, couplée à de brefs voyages dans le village de ses parents, cela nous permet de nous concentrer sur une intrigue qui s’arrête juste avant d’être trop sentimentale. Bridget Jones Baby est comme une nourriture réconfortante pour l’âme, offrant chaleur et familiarité, ainsi qu’un message aux femmes : elles sont toutes unies dans leurs espoirs, leurs craintes, leurs triomphes et leurs échecs, quel que soit le chemin que prend leur vie.

Le Journal de Bridget Jones et Bridget Jones, l’âge de raison sont diffusés ce dimanche 22 août à partir de 21h05 sur France 2.