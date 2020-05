GREY’S ANATOMY SAISON 16: UNE EXPLOSION FATALE EST-ELLE PRÉVUE POUR LA FINALE?

– Publicité –



Le 16e La saison de GREY’S ANATOMY devait se terminer plus tôt que prévu car la saison entière n’a pas été filmée en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Pour le drame médical ABC, quatre autres épisodes étaient prévus, mais cela s’est terminé sur une note heureuse. Il y a des théories qui font le tour de la façon dont la saison était censée se terminer.

Détails de GREY’S ANATOMY

La semaine dernière, un communiqué de presse a été publié par ABC qui a révélé plus de détails sur la partie qui avait déjà été filmée avant le verrouillage. Le nom de l’épisode serait Louder Than A Bomb. La description de la finale est «Les membres de l’équipage travaillent pour évacuer un médecin de l’hôpital Pac-North et se retrouver dans une situation potentiellement mortelle».

Krista Vernoff a déclaré qu’il y aurait ou non la mort dans la finale «Ironiquement, lorsque les fans regarderont les épisodes 15 et 16 de Station 19, ils auront probablement une idée de ce que nous avions prévu pour [the original Grey’s finale]. » À propos de ce qui va se passer dans l’émission, elle a déclaré: «Je n’ai pas encore formulé ce plan. Dans environ quatre semaines, je vais entrer dans une pièce avec les scénaristes, et nous allons en parler.

«Je sais que beaucoup d’entre nous ont des brainstormings car nous avons tellement de temps à la maison.

«Beaucoup d’entre nous s’envoient des textos et se disent:« Et si on faisait ça? Et si on faisait ça? »

« J’ai donc le sentiment que leur [Grey’s Anatomy characters] les histoires vont en changer, par rapport à ce que nous avions prévu, et que nous allons réutiliser une partie de ce que nous avions écrit et l’utiliser dans les premiers épisodes de la saison 17. «

Un double renouvellement a été reçu par les deux saisons 16 et 17 de la série ABC. Dans l’histoire, le spectacle est le drame médical le plus ancien sans aucun signe que sa popularité diminuera jamais. La date de sortie de la saison 17 devrait être retardée en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

