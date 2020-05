SIMONSON, YOUNG, LIEFELD, CHO, OTTLEY Rejoignez la gamme de couvertures SAVAGE DRAGON # 250 de LARSEN

Communiqué de presse

Les artistes légendaires Walt Simonson (Thor), Frank Cho (Liberty Meadows) et Ryan Ottley (Invincible) se joignent à Rob Liefeld (Deadpool) et Skottie Young (Middlewest, I Hate Fairyland) pour contribuer aux couvertures époustouflantes du jalon Savage Dragon Numéro 250 par le partenaire d’Image Comics et CFO Erik Larsen. Ce problème record devrait sortir d’Image Comics en juillet.

Depuis 28 ans, Erik Larsen raconte la vie et l’époque du Dragon et de sa famille élargie dans l’une des seules séries de bandes dessinées se déroulant en temps réel. Cette question monumentale surdimensionnée est un point culminant qui ouvre la voie à la prochaine phase de la série la plus intransigeante de la bande dessinée avec son histoire la plus choquante à ce jour!

Les forces ont conspiré contre Malcolm Dragon et sa famille – mais est-ce un tournant ou… LA FIN?! Découvrez-le alors que Savage Dragon devient le deuxième titre d’image original à atteindre son 250e numéro et commence le compte à rebours jusqu’à # 300.

Savage Dragon # 250 sera disponible dans les librairies de bandes dessinées le mercredi 15 juillet.

Savage Dragon # 250 cover A par Erik Larsen (Diamond Code DEC190056)

Savage Dragon # 250 cover B par Frank Cho (Diamond Code DEC190057)

Couverture Savage Dragon # 250 C par Rob Liefeld (Diamond Code DEC190058)

Couverture Savage Dragon # 250 D par Walt Simonson (Diamond Code DEC190059)

Couverture Savage Dragon # 250 E par Skottie Young (Diamond Code DEC190060)

Savage Dragon # 250 cover F Variant Blank Sketch (Diamond Code DEC190061)

Savage Dragon # 250 cover G dessinée par Erik Larsen, encrée par Ryan Ottley (Diamond Code FEB209190)

Savage Dragon # 250 sera également disponible à l’achat sur de nombreuses plateformes numériques, y compris l’application iOS Image Comics officielle, Amazon Kindle, Apple Books, comiXology et Google Play.