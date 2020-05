Inuyasha Sequel Anime in Works – / Film

Inuyasha était l’un des plus grands animes du début des années 2000. Venant au plus fort de la vague d’anime mondiale des années 90 et 2000, la série créée par Rumiko Takahashi a converti de nombreux jeunes fans d’anime (y compris le vôtre vraiment) avec son histoire d’action-aventure fantastique sur un adolescent japonais contemporain pris au piège dans Japon féodal. L’anime était l’un des le animes emblématiques mondialement populaires, précédant les goûts de Bleach, Naruto, One Piece, et le roi anime shonen actuel, My Hero Academia. Et maintenant, après huit ans hors de l’antenne, il revient avec une suite d’anime sur la prochaine génération de demi-démons féodaux japonais avec Yashahime: Princesse demi-démon.

VIZ Media a confirmé avoir acquis les droits de diffusion numérique en Amérique du Nord et en Amérique latine Yashahime: Princesse demi-démon, la nouvelle suite animée passionnante du classique bien-aimé Inuyasha. La suite de l’anime vient de l’original Inuyasha l’équipe de production SUNRISE, qui se réunit pour créer la série, qui suit les filles de l’ancien personnage principal Inuyasha, un demi-démon que l’adolescent contemporain Kagome rencontre lorsqu’elle est coincée dans le Japon féodal, et son frère démon Sesshomaru.

Voici le synopsis de la série:

Dans le Japon féodal, les jumeaux demi-démon Towa et Setsuna sont séparés l’un de l’autre lors d’un incendie de forêt. Tout en cherchant désespérément sa sœur cadette, Towa erre dans un mystérieux tunnel qui l’envoie dans le Japon actuel, où elle est trouvée et élevée par le frère de Kagome Higurashi, Sota, et sa famille. Dix ans plus tard, le tunnel qui relie les deux époques a rouvert, permettant à Towa de retrouver Setsuna, qui est maintenant un tueur de démons travaillant pour Kohaku. Mais au choc de Towa, Setsuna semble avoir perdu tous les souvenirs de sa sœur aînée. Rejointes par Moroha, la fille d’Inuyasha et de Kagome, les trois jeunes femmes voyagent entre les deux époques dans une aventure pour retrouver leur passé disparu.

Créateur de Inuyasha et Will Eisner Hall-of-Famer Rumiko Takahashi sera également de retour pour créer la conception du personnage principal, que nous pouvons voir ressembler exactement à ses créations originales du manga 1996-2008. C’est excitant que Takahashi, dont les titres bien-aimés comme Ranma 1/2, Maison Ikkoku, et bien sûr Inuyasha a contribué à façonner l’apparence et l’esthétique de l’anime dans les années 90, n’a pas changé son style avec le temps. Je ne suis pas un grand fan du style de nombreux animes modernes, qui valorisent le style artistique fluide et l’imagerie photoréaliste sur les lignes et les couleurs plus audacieuses pour lesquelles Takahashi et sa génération sont connues. Les personnages principaux de l’image ci-dessus ressemblent à des descendants clairs – visuellement et génétiquement – des personnages de l’original Inuyasha que nous aimions et, dans mon cas, écrasé dur (Inuyasha, vous serez toujours mon premier amour de bande dessinée).

«Les trois héroïnes sont magnifiquement conçues. J’ai hâte de vivre leurs aventures », Takahashi a déclaré dans le communiqué de presse suite à l’annonce de l’anime. Teruo Sato dirigera Yashahime: Princesse demi-démon, avec Katsuyuki Sumisawa sur le scénario, tandis que Yoshihito Hishinuma est responsable de la conception des personnages d’animation et de la musique de Kaoru Wada.

Tandis que Inuyasha a amené les choses à une conclusion satisfaisante dans le manga et dans la série animée finale L’Acte final, qui s’est terminée en 2012 et 2013, de nombreux fans ne savaient pas que la série avait pris fin et sont probablement assez curieux de savoir ce que Inuyasha, Kagome et co. sont jusqu’à présent. Il semble qu’ils n’apparaissent pas trop dans la série basée sur le synopsis, mais nous pouvons espérer que rien de trop grave ne leur est arrivé. Nous méritons cette fin heureuse, Takahashi.

