Greg Inglis ouvert à un séjour prolongé en Super League, Warrington

Greg Inglis n’a pas exclu de prolonger son séjour en Angleterre s’il est à la hauteur de ses nobles buts de 2021 au club de Super League Warrington.

La Super League bourdonne toujours après qu’Inglis a annoncé la semaine dernière qu’il allait sortir de sa retraite, signant un accord d’un an avec les Wolves.

Alors que l’ancienne star des Kangourous et du Queensland a admis qu’il faudrait un certain temps pour retrouver ses niveaux de pointe au Royaume-Uni, il a promis de rebondir à sa « meilleure forme » et d’aider Warrington à remporter son premier poste de premier ministre depuis 1955.

« Cela pourrait ne pas arriver dans les deux premières semaines, car je devrai m’adapter à la météo, au climat, jouer sur différentes surfaces et jouer dans ce qui sera une toute nouvelle équipe pour moi », a déclaré Inglis au journal Warrington Guardian.

Greg Inglis. (Janie Barrett)

« Ne vous attendez pas au Greg Inglis que les gens ont vu dans les temps forts dans les premières semaines, c’est sûr, mais je vous promets que je reviendrai à mon meilleur dans ce délai.

«Lever le trophée du Premier ministre là-bas est ma motivation.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il resterait plus longtemps en Angleterre si tout se passait comme prévu l’année prochaine, Inglis a déclaré: « En ce qui concerne cela, je vais reprendre la communication avec ma famille, mon réseau de soutien à la maison, mes grands-parents, qui ont été mes Partisans n ° 1.

« Cela va juste revenir à une conversation avec eux et voir comment nous allons à partir de là. »

Inglis aura 34 ans lorsqu’il fera ses débuts pour Warrington en mars.

Après avoir surmonté des problèmes de forme physique et de santé mentale depuis sa retraite en avril 2019, Inglis était confiant d’aider Warrington à briser la sécheresse de son titre – comme il l’a fait en 2014 lorsque South Sydney a réclamé son premier poste de premier ministre en 43 ans.

« Pour ramener quelque chose comme ça, le faire franchir, ce ne serait pas seulement moi qui ajouterais à l’équipe », a-t-il déclaré.

« Gagner un poste de premier ministre couronnerait le tout en termes de club et d’équipe elle-même et je serais heureux de savoir que j’ai ajouté à cette journée spéciale pour le club. »

