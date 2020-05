GARDIENS DE LA GALAXIE: Pourquoi Drax croit-il qu’il est invisible?

– Publicité –



Drax croit qu’il est invisible, et voici les raisons. La série Avengers de Marvel nous a donné l’un des meilleurs films de tous les temps et l’une de ces grandes séries est The Guardian of the Galaxy. C’est comique en raison du personnage de Chris Pratt en tant que Star-Lord et Dave Bautista en tant que Drax. La scène où Drax regarde Gamora et Star-Lord s’embrasser et il se tient à deux ou trois pieds d’eux et il est à noter qu’il n’est qu’à quelques mètres. Mais Drax dit invisible.

Pourquoi Drax croit qu’il est invisible?

– Publicité –

Un fan de Reddit a posté une réponse logique à cette question à propos de Drax et il a répondu qu’il est possible que ces choses bougent extrêmement, ce qui n’est probablement pas visible par Drax. Peut-être que son espèce a des yeux qui ne voient pas un objet stationnaire et qui évitent totalement l’existence.

Pour étayer sa réponse, il déclare que lorsque Groot était encore tout le monde pouvait le voir, sauf Drax. En conclusion, Drax a des yeux primitifs.

Il a dit « Je pense qu’il est arrivé à la conclusion que les choses qui ne bougent pas ou bougent incroyablement lentement sont invisibles », spécule le théoricien. ”Quelque chose de similaire à la façon dont la vue du T-Rex est décrite. Mais ce qu’il ne comprend pas, c’est que les autres espèces n’ont pas ce même handicap.

Donc, quand il prouve ses compétences invisibles exaltantes dans le film Avengers, il ne se rend pas compte que pour d’autres, c’est absurde. Il est simplement convaincu de quelque chose qui n’existe pas car, au contraire, il ne perçoit pas ceux qui se déplacent très lentement. »

Cette explication semble très précise, quelles sont vos opinions?

– Publicité –