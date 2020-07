Greenleaf saison 5, épisode 1 : récapitulatifs

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers du premier épisode de la cinquième et dernière saison de Greenleaf diffusé sur OWN. Si vous préférez regarder la série en premier, lisez plus tard. Nous prions pour que vous suiviez nos conseils et que vous quittiez ce récapitulatif maintenant (ou que vous vous taisiez pour toujours).

Ne vous embêtez pas à demander si Green Leaf peut obtenir un amen. En l’espace d’une heure, le soap d’OWN a livré ce qu’on nous a dit être «essentiellement un miracle». a révélé qui essayait de faire «la chose la plus cynique de tous les temps», nous a fait accélérer vers un nouveau départ et une nouvelle église pour Lady Mae et Bishop, et a infligé à Grace un coup dont elle pourrait ne jamais se remettre. Et ce ne sont que les points forts. Continuez à lire et nous allons passer en revue tout ce qui a fait de « The First Day » un moment inoubliable.

« IL TRANSMET DES VOLONTÉS ET LA CHLAMYDIA – GENIAL! »

Au début de l’épisode, Bishop et Grace ont regardé Hope & Harmony emballer la cavalerie dans une camionnette en mouvement avec tout le soin qu’une chambre de dortoir pourrait recevoir. « Il vaut mieux être là quand quelque chose disparaît », a-t-il insisté auprès de sa fille. Sinon, on pourrait manquer de voir ce que Dieu a dans sa manche ensuite. Mais même lui ne pouvait pas supporter de voir la croix tirée comme un futon à main levée. « Peut-être », a-t-il admis, « c’était une erreur. » Après avoir prié, il avait vu la lumière! Au bureau de cavalerie, Phil a approché Charity – ou « Lady Benedictine Arnold » comme sa mère avait pris l’habitude de l’appeler – pour s’assurer avant leur première réunion conjointe avec le conseil d’administration qu’ils étaient cool. Oh, ils n’étaient pas simplement cool, répondit-elle. Ils étaient glacés. «Ma famille me déteste. Je n’ai pas de vie amoureuse. Ce travail, que vous avez eu la gentillesse de m’accorder après m’avoir jeté comme un sac de m—e à la poubelle, est littéralement tout ce qu’il me reste sur cette terre. Alors oui, Phil, quand ils sont entrés dans cette réunion, ils avaient mis en place un front uni, parce qu’ils seraient unis, et ce sera bien un front!

Pendant ce temps, Kerissa a averti Jacob que «si vous ne prenez pas soin de moi dans ce divorce comme aucune femme dans l’État du Tennessee n’a jamais été prise en charge», elle exposerait l’implication (possible) de ses parents dans la disparition de l’ancien propriétaire de leur manoir. En même temps, Aaron passait devant la somptueuse maison en question pour informer Grace et AJ que quelque chose s’était produit qui était « essentiellement un miracle »: un autre gars avait été blâmé pour le crime qu’AJ avait commis. De plus, il était décédé de manière commode lors d’une fusillade. AJ était donc clair. Qui était le gars? Jésus, prends le volant – c’était le type que Grace avait vu sur la tombe de Faith dans la finale de la saison 4! Inutile de dire qu’elle était secouée. Comme Aaron est parti, Jacob a mis l’avocat de côté pour lui montrer le testament de Mme Davis – et la signature de Mac dessus. Est-ce que cela, comme le soutenait Kerissa, prouvait que ses parents avaient fait quelque chose de louche? Pas nécessairement, a déclaré Aaron. Mais cela aiderait certainement s’il pouvait jeter un œil sur la volonté que celui-ci a remplacée. « Hey Siri, » dit Jacob, « appelle Joyce Meyer. »