Hamilton débarque sur Disney+

Beaucoup de gens ont critiqué Disney pour avoir édité divers films et émissions de télévision qui se retrouvent sur leur service de streaming Disney +. Lorsque Disney a également annoncé qu’ils apportaient Hamilton à Disney + plus d’un an avant qu’ils ne prévoient de faire une représentation théâtrale, les gens qui connaissaient le spectacle étaient un peu inquiets.

Le problème est que Hamilton a deux ou trois incidences différentes de quelqu’un qui dit le mot «baise». La chose à propos des classements des films est que la MPAA permet uniquement aux films PG-13 d’avoir un « putain » ou ils sont augmentés à un classement R. Par exemple, Rian Johnson a parlé de la façon dont le fameux moment « manger de la merde » de Couteaux sortis et comment la ligne était au départ « foutue ».

Aperçu de Hamilton.

Cependant, il voulait que le film soit PG-13, alors il a changé la ligne. Une réflexion similaire s’est probablement Hamilton, qui Variété signalé obtient une cote PG-13. Ce n’est pas surprenant puisque Disney a hésité à publier du matériel coté R sur Disney +, mais cela allait probablement se produire pour la sortie en salles parce que Disney a dépensé 75 millions de dollars sur les coûts de distribution et veut récupérer cet argent. Star et créateur Lin Manuel Miranda est allé sur Twitter pour expliquer la décision de couper deux des trois baises de l’émission.

Comme nous l’avons dit, cela allait probablement se produire, car plus de gens peuvent voir des films PG-13 que des films classés R, et PG-13 fait généralement plus d’argent. En fin de compte, Disney est une entreprise qui ne veut pas laisser d’argent sur la table, et c’est un moyen facile d’empêcher que cela se produise. Ne pas laisser d’argent sur la table est probablement la raison pour laquelle nous finirons par voir une sorte de sortie en salles pour Hamilton quelque part sur la ligne. Peut-être même plus d’une fois, ils pourraient obtenir une sorte de version à chanter qui attirerait probablement des foules décentes.

Le logo officiel de la comédie musicale Hamilton

« Hamilton » est alors l’histoire de l’Amérique, racontée par l’Amérique maintenant. Avec une partition qui mélange hip-hop, jazz, R&B et Broadway, « Hamilton » a repris l’histoire du père fondateur américain Alexander Hamilton et a créé un moment révolutionnaire dans le théâtre – une comédie musicale qui a eu un impact profond sur la culture, la politique et éducation. Tourné au Richard Rodgers Theatre de Broadway en juin 2016, le film transporte son public dans le monde du spectacle de Broadway d’une manière particulièrement intime. Hamilton est diffusé sur Disney + le 3 juillet. À propos de Kaitlyn Booth Kaitlyn est rédactrice en chef de Bleeding Cool. Elle aime les films, la télévision et les bandes dessinées. Elle est membre de l’UFCA et de la GALECA. Féministe. Écrivain. Intello. Suivez-la sur Twitter @katiesmovies et @safaiagem sur instagram. Elle est également co-animatrice du podcast The Nerd Dome. Écoutez-le sur http://www.nerddomepodcast.com Voir aussi M. Night Shyamalan lance cinq films inédits pour Universal