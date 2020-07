YouTube : Que se passe t-il lorsqu’ils interdisent les discours de haine beaucoup trop tard ?

Trois des plus grands sites technologiques ont brandi le marteau d’interdiction. YouTube, Twitch et Reddit ont lancé les monstres les plus vils et les plus haineux d’Internet, y compris le président, à partir de leurs plateformes de diffusion de discours de haine.

Le subreddit Trump r / The_Donald a été interdit après avoir été mis en quarantaine pendant des mois, et la chaîne Twitch du président, où il pouvait être vu offrant un choix Sekiro stratégies de combat de boss, a été simplement suspendu. Les racistes notés David Duke, Richard Spencer et Stefan Molyneux ont tous été bannis de YouTube.

YoutubeStefan Molyneux demande à être pris au sérieux.

Cela aurait été une excellente nouvelle, disons, il y a quatre ou cinq ans, alors que nous étions si nombreux à crier haut et fort que tous les racistes susmentionnés étaient en fait très racistes. Pour aussi agile que le monde de la technologie prétend l’être, il a fallu un temps étrangement long pour résoudre les problèmes posés par ces personnes, une fois de plus, très racistes. Dans le cas de The_Donald, Reddit n’a fait que bulldozer un bâtiment abandonné. Après la mise en quarantaine du subreddit, des tonnes des près de 750 000 partisans de Trump qui ont peuplé r / The_Donald sont passés à une variété de plates-formes différentes où ils étaient libres de crier leurs insultes raciales dans une chambre d’écho, puis d’utiliser l’écho comme preuve que quelqu’un là-bas est d’accord avec eux.

YouTube avant les discours haineux (5 à 5 ans auparavant)

Les interdictions YouTube ne sont survenues que parce qu’en juin 2019, YouTube a commencé à être un peu plus strict dans sa suppression de vidéos, « alléguant qu’un groupe est supérieur afin de justifier la discrimination, la ségrégation ou l’exclusion fondée sur des qualités telles que l’âge, le sexe, la race, caste, religion, orientation sexuelle ou statut d’ancien combattant. » Les chaînes qu’ils ont interdites sont restées super racistes malgré plusieurs avertissements.

C’est fou que David Duke, qui est principalement connu pour être un sympathisant nazi et avoir été à la tête du KKK, a même été autorisé à avoir une chaîne YouTube en premier lieu. Qu’est-ce que YouTube pensait qu’il allait en faire? Devenez un Foodtuber et faites des guides pédagogiques sur la crème brûlée où la coque sucrée dorée sur le dessus maintient symboliquement toute la crème blanche en dessous?

