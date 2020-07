Grant Imahara, TV Mythbuster et personnalité scientifique bien-aimée, décède à 49 ans

La personnalité scientifique bien-aimée Grant Imahara est décédée à 49 ans.

Ingénieur électricien, Imahara a captivé le public sur « Mythbusters », où il a passé 10 ans dans le casting de l’émission Discovery Channel, qui comprenait Adam Savage, Kari Byron, Jamie Hyneman, Jessi Combs, Scottie Chapman et Tory Belleci.

« Nous avons le cœur brisé d’entendre cette triste nouvelle au sujet de Grant. Il était un membre important de notre famille Discovery et un homme vraiment merveilleux », a déclaré Discovery dans le communiqué. « Nos pensées et nos prières vont à sa famille. »

Bien que Discovery n’ait pas publié immédiatement une cause de décès, un porte-parole de la société a déclaré que la cause serait un anévrisme cérébral, selon un rapport du New York Times.

Grant Imahara aux Geekie Awards en 2014. Imahara est décédé le 13 juillet 2020. (Crédit image: Albert L. Ortega / Getty Images)

En plus de son travail sur « Mythbusters », Imahara – un passionné de science-fiction – a en fait travaillé comme l’un des rares opérateurs officiellement formés pour le droïde R2-D2 très adoré dans l’univers « Star Wars ». Il contrôlait les mouvements du droïde dans « Episode I: La menace fantôme », « Episode II: L’attaque des clones » et « Episode III: La vengeance des Sith ». Il a même fait une brève apparition dans le faux documentaire « R2-D2: Sous le dôme ».

Imahara a également conçu le rythme rythmique d’Energizer Bunny et était un « féroce concurrent des Battlebots », selon un communiqué de Discovery, qui a confirmé la mort d’Imahara lundi soir.

Les amis, la famille et les co-stars de « Mythbusters » d’Imahara ont partagé leurs pensées et leurs sentiments sur les réseaux sociaux après la mort tragique d’Imahara.

Je suis à perte. Pas de mots. Je fais partie de deux grandes familles avec Grant Imahara au cours des 22 dernières années. Grant était un ingénieur, un artiste et un interprète vraiment brillant, mais aussi une PERSONNE si généreuse, facile à vivre et douce. Travailler avec Grant était tellement amusant. Mon ami va me manquer. 14 juillet 2020

Le cœur brisé et sous le choc ce soir. Nous parlions juste au téléphone. Ce n’est pas réel. pic.twitter.com/8zE2afcwSuJuillet 14, 2020

Nous avons eu tellement d’aventures. Tu m’as tellement appris. pic.twitter.com/okxnTtpLjf14 juillet 2020

Un jour, j’aurais aimé avoir une machine à voyager dans le temps. @ToryBelleci @grantimahara pic.twitter.com/o9FRE2l16W13 juillet 2020

Je ne peux pas y croire. Je ne sais même pas quoi dire. Mon coeur est brisé. Au revoir mon pote @grantimahara pic.twitter.com/HkLYaBK1dw14 juillet 2020

Oh non… 💔RIP @grantimahara .Mon Dieu, ce jour.Cette année.Le 14 juillet 2020

Nous avons le cœur brisé d’entendre cette triste nouvelle de Grant. Il était une partie importante de notre famille Discovery et un homme vraiment merveilleux. Nos pensées et nos prières vont à sa famille.💔 https://t.co/AqiW4zQxD114 juillet 2020

