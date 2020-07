Le Royaume-Uni supprimera tous les équipements Huawei des réseaux 5G d’ici 2027

Le Royaume-Uni a ordonné aux opérateurs de supprimer tout le matériel Huawei 5G de leurs réseaux d’ici 2027.

Il est également interdit aux fournisseurs d’ajouter de nouveaux équipements à compter du 1er janvier 2021.

La politique est un renversement d’une politique plus permissive à partir d’octobre 2019.

Le Royaume-Uni annule une politique qui autorisait les équipements Huawei dans des parties non essentielles de ses réseaux 5G.

Le secrétaire numérique Oliver Dowden a ordonné le retrait de tout le matériel Huawei 5G des réseaux britanniques d’ici 2027 et interdira l’achat de tout nouvel équipement 5G à la société chinoise à compter du 1er janvier 2021.

Les limites actuelles de Huawei pour les zones de réseau «sensibles et critiques» resteront en place. Les réseaux à large bande en fibre optique ne sont pas soumis aux mêmes interdictions, mais le Royaume-Uni demande aux entreprises d’éviter d’acheter des produits Huawei et prévoit une transition sur deux ans.

La décision fait suite à une réunion du Conseil de sécurité nationale qui a déterminé que les restrictions commerciales américaines sur les puces, mises en œuvre en mai, rendraient «impossible» de garantir la sécurité des équipements Huawei à l’avenir. Selon le gouvernement, l’entreprise aurait besoin d’une «reconfiguration majeure» de son système d’approvisionnement pour continuer à obtenir la technologie dont elle a besoin. Il n’y avait pas non plus d’alternatives qui aient donné aux fonctionnaires «une confiance suffisante».

La décision du Royaume-Uni aggrave le drame en cours pour Huawei.

Le Royaume-Uni s’est engagé à consacrer les nouvelles mesures dans la loi en proposant un projet de loi sur la sécurité des télécommunications dès que possible. Cependant, la mesure ne distinguerait pas Huawei et couvrirait plutôt tous les fabricants d’équipements «à haut risque». Les législateurs demanderaient également aux transporteurs de respecter des exigences de sécurité plus strictes.

La nouvelle approche contraste fortement avec la position du Royaume-Uni en janvier, lorsque des responsables ont décidé que des entreprises prétendument risquées comme Huawei pourraient être autorisées à accéder à des parties non sensibles des réseaux 5G, bien qu’avec une part de marché de 35% d’ici 2023. Le gouvernement avait alors averti le gouvernement que cette situation pourrait changer si Huawei faisait face à plus d’interdictions commerciales, cependant.

Crédit: Kris Carlon / Autorité Android

Dans une déclaration à Autorité Android, Huawei a déclaré que la décision était « une mauvaise nouvelle pour quiconque au Royaume-Uni avec un téléphone portable ». Cela risquait de placer le Royaume-Uni dans la «voie lente numérique», de faire grimper les factures de téléphone et d’aggraver les écarts d’accès. La société a ajouté que son avenir au Royaume-Uni avait été «politisé» et était le produit de la politique américaine, et non de véritables problèmes de sécurité. Il a promis d’examiner la décision et de déterminer quoi faire ensuite. Vous pouvez lire la déclaration complète ci-dessous.

Huawei a précédemment nié les allégations selon lesquelles il autoriserait la surveillance chinoise. Les États-Unis n’ont pas discuté publiquement des détails techniques de leurs allégations. Les responsables américains pensaient que Huawei avait un accès secret aux réseaux des opérateurs, selon un le journal Wall Street rapport, mais Huawei a déclaré qu’ils étaient des portes dérobées «strictement réglementées» d’application de la loi qui nécessiteraient l’approbation des transporteurs.

Quelle que soit la réponse, les mesures prises par le Royaume-Uni aggravent le drame en cours pour Huawei. Les interdictions commerciales ont clairement coûté aux entreprises Huawei avec les États-Unis et limité leur implication avec les alliés américains. Maintenant, il n’aura pas beaucoup d’empreinte au Royaume-Uni au-delà des téléphones. La société est toujours en croissance, mais le succès continu sera d’autant plus difficile lorsqu’elle ne pourra pas vendre la technologie de mise en réseau à un marché majeur.