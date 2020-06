Google : vendre des abonnements sera plus facile pour les développeurs Android

Une nouvelle qui a été annoncée par le géant américain Google lors de la présentation de sa troisième version de Google Pay, sur un nouveau procédé qui est actuellement en phase de test pour faciliter la vente d’abonnement sur le store de la firme américaine.

Une mise à jour qui devrait donc être tout à fait fonctionnelle lors de la sortie de la version finale d’Android 11 d’après les informations rapportées par TechCrunch.

Acheter un abonnement avant le téléchargement de l’application

Google teste donc depuis quelques mois,une nouvelle méthode de vente d’abonnement avec certains développeurs Android qui permettra ainsi à ses clients d’acheter un abonnement sur le Play Store, sans même avoir besoin d’installer l’application à l’avance.

La firme américaine a également annoncé sur son blog comme quoi « La version 3 de la bibliothèque de facturation permettra aux utilisateurs de découvrir et d’acheter des articles en dehors de l’application, par exemple dans la boutique Play ».

Dans ce sens, en une seule action, vous pourrez alors installer et vous abonner à une application tout en bénéficiant de l’essai gratuit.

Comment ça fonctionne ?

Pour nous faire comprendre le fonctionnement de ce procédé, le géant américain a rajouté sur son blog: « Un exemple est la nouvelle expérience de remboursement de code promotionnel d’abonnement sans friction ».

Prenons donc l’exemple d’un client qui échange un code promotionnel d’abonnement à une application mobile, pour un essai gratuit. Grâce à ce nouveau système, le client sera automatiquement inscrit à un abonnement payant qui commence dès la fin de l’essai gratuit.

Un autre exemple plus détaillé est l’application TrueCaller qui bloque les appels, et qui est disponible en essai gratuit pendant trois jours avant qu’un abonnement de 2,99 $ par mois ne soit mis en place. Google permet désormais à TrueCaller de proposer tout cela en un seul pack avec une option « essai gratuit et installation » qui existe à côté du bouton d’installation standard.

Pour ce faire, la firme laisse les développeurs Android recevoir et traiter un paiement futur, à moins que le client ne se rétracte durant l’essai gratuit.