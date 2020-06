Android 11 : la version bêta est disponible !

Google vient d’annoncer que la version bêta de sa nouvelle version du système Android est actuellement disponible pour les smartphones Google Pixel 2, 3, 3a et 4.

Une nouvelle qui a ainsi ravit les utilisateurs qui s’impatientent déjà de découvrir les nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour.

Il est désormais possible de télécharger et d’installer la première bêta publique d’Android 11. Cependant, contrairement à l’année dernière, cette version bêta n’est pas encore disponible pour d’autres marques de smartphones mais nul doute que la liste des appareils compatibles sera rallongée pour les prochaines semaines.

Les nouveautés

Les notifications

Pour cette nouvelle mise à jour d’Android, Google a dévoilé 3 grandes nouveautés dont la première, surnommée « People » par les développeurs, concerne les nouveaux comportements des notifications. Dans l’ensemble, les notifications sont maintenant mieux séparées et une catégorie « conversations » y a été ajoutée. Cette nouvelle catégorie vous permettra de prioriser vos messages en les faisant apparaîtretout en haut de la liste. Les bulles de discussion façon Messenger font également leurs entrées pour la messagerie qui d’après Google sera proposée aux développeurs d’application.

Une amélioration des commandes vocales a également été apportée par les développeurs sur cette nouvelle version. Votre smartphone pourra mieux comprendre un ordre ou une demande selon le contexte et l’application utilisée.

Le contrôle

La deuxième grande nouveauté concerne le contrôle. La firme a voulu faciliter le travail des développeurs d’applications pour leur permettre de faire apparaître des raccourcis dans le panneau de contrôle accessible par un appui long sur le bouton de verrouillage. Ainsi, grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront plus facilement commanderleurs appareils et certains éléments d’une maison connectée en plus des fonctions de paiement mobile.

Quelques améliorations également ont été apportées au niveau du contrôle des médias. Comme pour le pilotage de sa musique et le choix de la sortie audio directement depuis le panneau de notifications.

La sécurité

La troisième catégorie des nouveautés d’Android 11 s’applique à la vie privée des utilisateurs. Le géant américain s’est ainsi inspiré du système concurrent d’Apple « iOS » afin d’améliorer la sécurité des informations personnelles de chaque utilisateur.

Ainsi, il vous serapossible de donner des permissions valables une fois pour les applications. Par exemple, vous pourrez donner accès au microphone de votre smartphone à une application pour une seule utilisation, et qui sera ensuite révoquée automatiquement à la fin de l’usage du micro. Cette fonctionnalité sera très utile sachant que les piratages d’informations personnelles sont de plus en plus courants actuellement.