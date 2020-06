L’horaire de la télévision d’automne d’ABC est fixé, mais le virus a son mot à dire sur le timing

LOS ANGELES (AP) – Le programme d’automne d’ABC publié mercredi détaille avec optimisme ses plans, y compris un nouveau thriller du créateur de « Big Little Lies ». Mais il manque un élément clé: les premières dates rendues incertaines par la pandémie de coronavirus.

« J’espère que la saison commencera fin septembre ou début octobre », a déclaré le président d’ABC Entertainment, Karey Burke. Selon elle, la «semaine de la première traditionnelle de septembre est probablement trop optimiste pour les réseaux à rechercher».

La saison de diffusion démarre généralement le lendemain des Emmy Awards, cette année pour être diffusée le 20 septembre sur ABC. Mais avec de nouvelles garanties en place alors que la production cinématographique et télévisuelle redémarre après une interruption causée par un coronavirus qui a commencé en mars, on ne sait pas avec quelle rapidité et efficacité l’industrie se remettra au travail.

CBS, NBC et Fox sont tous confrontés aux mêmes obstacles potentiels, avec un réseau plus petit, CW, jetant déjà l’éponge à l’automne et poussant sa nouvelle saison jusqu’en janvier 2021. Un mélange comprenant des séries non scénarisées et acquises se remplira d’ici là.

ABC a des sauvegardes disponibles si nécessaire, a déclaré Burke, y compris le tarif non scripté qu’il avait commandé au début de la fermeture. Le réseau a également des émissions disponibles dans le cadre de Walt Disney Co. dont «nous pourrions puiser afin de nous faire passer».

Il reste à décider à quoi ressembleront les Emmy Awards dans une année où les arrivées glamour sur le tapis rouge et un auditorium bondé sont clairement en contradiction avec les distanciations sociales et les masques. Jimmy Kimmel, l’animateur de fin de soirée d’ABC, a été annoncé mardi comme maître de cérémonie et producteur de l’événement.

Il est trop tôt pour dire quelle forme prendra la télédiffusion, a déclaré Burke, avec Kimmel et d’autres « travaillant dur sur un certain nombre d’options différentes. » Le comédien a prouvé son habileté lorsque la pandémie a forcé « Jimmy Kimmel Live! » enregistrer chez lui et le spectacle est resté « aussi divertissant que jamais », a déclaré Burke.

Fichier – Cette photo de fichier du 17 septembre 2018 montre Leslie Jones au 70e Primetime Emmy Awards à Los Angeles. L’ancienne star de «Saturday Night Live» accueillera une nouvelle version du jeu télévisé «Supermarket Sweep», qui a été diffusé à l’origine sur ABC de 1965 à 1967 (Photo de Jordan Strauss / Invision / AP, File). La plupart des 20 séries le réseau renouvelé pour la saison prochaine devrait revenir à l’automne, y compris les vétérans «Grey’s Anatomy» et «Dancing With the Stars». Ils seront rejoints par un trio d’étudiants de première année dont «Big Sky», un thriller du scénariste-producteur «Big Little Lies» David E. Kelley; la comédie «Call Your Mother» de Kyra Sedgwick et la reprise du jeu télévisé «Supermarket Sweep» avec l’animatrice Leslie Jones («Saturday Night Live»).

Les programmes qui feront leurs débuts plus tard dans la saison sont «American Idol», «The Bachelor», «black-ish», «For Life» et «mixed-ish».

Après des années de critiques pour n’avoir présenté que des hommes blancs, la série de téléréalité «The Bachelor» met Matt James à l’honneur. Il devait être parmi les prétendants de Clare Crawley sur « The Bachelorette » de cet été lorsque l’arrêt de la production a frappé. «The Bachelorette» devrait maintenant être diffusé les mardis soirs cet automne.

« Je ne pourrais pas être plus heureux avec le choix de Matt comme » le baccalauréat « . Et ce n’est que le début », a déclaré Burke. «Nous allons continuer à agir en matière de diversité sur cette franchise. Et je me sens juste privilégié d’avoir Matt avec nous et d’être le premier de nombreux célibataires noirs. »

La série annulée d’ABC comprend des sitcoms «The Baker and the Beauty», «Bless This Mess», «Schooled» et «Single Parents», le drame «Emergence» et l’émission de téléréalité de Tiffany Haddish «Kids Say the Darndest Things».

Le best-seller «Antiracist Baby» sera publié sous forme de livre d’images

NEW YORK (AP) – Une édition de livres d’images d’Ibram X. « Antiracist Baby », l’un des livres les plus vendus du pays depuis la mort de George Floyd le mois dernier, sortira le 14 juillet.

Cette image de couverture publiée par Kokila montre «Antiracist Baby» par Ibram X. Kendi, avec des illustrations d’Ashley Lukashevsky. Une édition de livre d’images d’Ibram X. «€ œAntiracist Baby» de Kendi, l’un des livres les plus vendus du pays depuis la mort de George Floyd le mois dernier, sort le 14 juillet. (Kokila via AP) «Antiracist Baby» est en vente cette semaine en tant que livre de bord et a fait partie d’une vague d’ouvrages sur la race et le racisme qui ont été vendus avec force comme protestations contre la mort de Floyd aux mains de la police de Minneapolis répandues dans le monde entier.

Deux autres livres de Kendi sont actuellement des best-sellers, «How To Be an Antiracist» et «Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America», lauréat du National Book Award en 2016.

Le livre d’images de « Antiracist Baby » présentera des illustrations d’Ashley Lukashevsky, a annoncé Penguin Young Readers jeudi.

La nouvelle édition est publiée par l’empreinte Pingouin Kokila.